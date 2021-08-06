Российский арбитр Карасёв обслужит матч за Суперкубок УЕФА

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Россиянин Сергей Карасёв был назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА.
Российский арбитр Карасёв обслужит матч за Суперкубок УЕФА
  • © REUTERS/Alberto Lingria

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матч между победителем Лиги чемпионов — английским «Челси» — и обладателем трофея Лиги Европы — испанским «Вильярреалом» — пройдёт 11 августа в столице Северной Ирландии, Белфасте. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ассистентами Карасёва будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей станет белорус Алексей Кульбаков.

Ранее Федун заявил, что российский футбол деградирует.

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