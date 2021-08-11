Стали известны составы «Челси» и «Вильярреала» на матч за Суперкубок УЕФА

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Стали известны стартовые составы английского «Челси» и испанского «Вильярреала» на матч за Суперкубок УЕФА.
Стали известны составы «Челси» и «Вильярреала» на матч за Суперкубок УЕФА
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

У «Челси» с первых минут на поле появятся Менди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Алонсо, Хаверц, Зиеш и Вернер.

«Вильярреал» огласил следующий состав: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу, Морено, Тригерос, Ж. Морено, Диа, Пино.

Встреча состоится 11 августа в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк». Начало — в 22:00 мск. 

Ранее арбитр Сергей Карасёв прокомментировал назначение на матч за Суперкубок УЕФА.

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