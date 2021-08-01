Вылет Макрогузовой и Холоминой, конфликт Губерниева и Чепика и сидячая забастовка Алиева: чем запомнился 9-й день Игр

Мужская сборная России по волейболу в трёх сетах разгромила Тунис и заняла первое место в группе, а ватерполистки оказались сильнее Японии и сыграют в четвертьфинале с Австралией. Пляжные волейболистки Надежда Макгрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение в первом же раунде плей-офф, а борцы не сумели включиться в борьбу за золото. Известный журналист Дмитрий Губерниев вступил в перепалку с главным тренером отечественной национальной команды по плаванию Сергеем Чепиком, а представляющий Францию боксёр Мурад Алиев устроил сидячую забастовку в знак протеста против решения судьи.

В воскресенье российские спортсмены завоевали семь медалей и установили личный рекорд на Олимпийских играх в Токио. Ранее им не удавалось взять больше шести наград за день. К сожалению, золотая среди них оказалась только одна. В финале микста в теннисе Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

В свою очередь, Карен Хачанов в мужском одиночном разряде довольствовался серебром, уступив немцу Александру Звереву. Второе место также заняли гимнастка Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и фехтовальщики в командном турнире рапиристов. Наконец, боксёры Имам Хатаев и Андрей Замковой потерпели поражения в полуфиналах и гарантировали себе бронзу.

Помимо этого, в воскресенье, наконец, стартовали соревнования в борьбе, которые должны принести России большое количество медалей. Однако первый день получился не слишком удачным. В греко-римской старт взяли Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг и Сергей Семёнов (до 130 кг). А в вольной — Наталья Воробьёва (до 76 кг). К сожалению, все трое оступились в четвертьфинале.

Особенно неожиданной получилась осечка последней, которая брала золото ещё на ОИ в Лондоне, а в Рио-де-Жанейро заняла второе место. В Токио 30-летняя спортсменка сначала с трудом прошла египтянку Амер Самар — 16:12, а затем сенсационно уступила молодой и малоизвестной представительнице Кыргызстана Айпери Медет Кызы — 0:12.

В качестве причин неудачи вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев назвал отсутствие должного настроя у Воробьёвой и её нежелание прислушиваться к тренерам.

В отличие от Натальи Емелин и Семёнов ещё получат шанс побороться за бронзовые награды. Однако их неудачи тоже стали большой неожиданностью, так как оба являются чемпионами планеты-2018, а последний вдобавок поднимался на пьедестал в Рио-де-Жанейро. Емелин уступил молодому кубинцу Луису Орте, а Семёнов — призёру чемпионата мира грузину Якобу Каджая.

Зато порадовали в воскресенье болельщиков представители командных видов спорта. Волейболисты после поражения от Франции собрались и ожидаемо в трёх сетах разгромили аутсайдера Тунис — 25:20, 25:22, 25:16. Помимо самого факта победы над скромным африканским коллективом позитива добавил выход на площадку опытного диагонального Егора Клюки. В предыдущей встрече он получил повреждение, но, видимо, оно оказалось несерьёзным.

Также по теме Сенсация в дзюдо, поражение волейболистов и отмена дисквалификации легкоатлетов США: чем запомнился седьмой день Игр Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг, а Андрей Замковой, Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатаев...

Самым результативным волейболистом в составе отечественного коллектива стал доигровщик Максим Михайлов, набравший 15 очков. Десять баллов в активе ещё одного диагонального Дмитрия Волкова. Четвёртая виктория помогла России финишировать на первой строчке в группе B. В четвертьфинале олимпийские чемпионы Лондона померятся силами с канадцами.

«Мы заняли первое место в группе, и это очень здорово. Классный результат, который, правда, ничего не значит в плей-офф. Поэтому необходимо готовиться, оценивать расписание и улучшать игру: решать, как действовать в атаке и защите», — приводит слова главного тренера сборной Туомаса Саммелвуо Telegram-канал ОКР.

Ватерполистки же в заключительном матче группового этапа обыграли хозяек турнира благодаря четырём гола Алёны Сержантовой — 20:16. По три раза отличились Мария Берснёва, Анастасия Федотова и Евгения Иванова.

При этом первая четверть закончилась с равным счётом — 5:5. Но в двух последующих подопечные Александра Гайдукова методично наращивали преимущество и лишь в заключительной позволили соперницам чуть сократить отставание.

С пятью очками в активе россиянки заняли третье место в октете B. Они набрали одинаковое количество баллов с венгерками, но пропустили их вперёд из-за поражения в личной встрече. Это означает, что в полуфинале отечественным спортсменкам не избежать встречи с сильнейшей командой планеты США. Впрочем, для начала им нужно пройти Австралию.

К сожалению, недолгим получился путь в плей-офф в пляжном волейболе для Надежды Макгрогузовой и Светланы Холоминой. На групповом этапе они одержали три победы и уверенно заняли первое место.

Однако в первом же матче на вылет спортсменки потерпели поражение. Причём уступили они не самой сильной паре — молодым латышкам Анастасии Кравченоке и Тине Граудиной. Первая партия не предвещала россиянкам беды. Они уверенно выиграли её — 21:16.

Видимо, это излишне расслабило фавориток. Во втором сете они уже допускали немало ошибок и уступили — 17:21. В решающем же поймавших кураж оппоненток было не остановить — 15:13. Вместо борьбы за медали бронзовые призёры Европы отправляются домой.

В других видах спорта в воскресенье состоялись три финала с участием россиян, однако во всех они выполняли исключительно роль статистов. Мария Полякова получила возможность побороться за награды в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, но заняла лишь десятое место, набрав 284.05 балла. Впрочем, от неё особенных успехов изначально не ждали.

То же касается выступающих в BMX Елизаветы Посадских и Ирека Ризаева. Первая расположилась на последней девятой строчке, а второй — на почётной шестой.

В стрельбе, которая принесла стране на ОИ суммарно уже семь медалей, две из которых — золотые, прошла первая часть квалификации в скоростном пистолете (25 метров). Россиянин Леонид Екимов, действующий серебряный призёр чемпионата Европы в этом виде, на старте показал достаточно скромный результат и пока замыкает десятку.

К сожалению, запомнился очередной соревновательный день ОИ и несколькими скандалами. Напомним, ранее бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне по академической гребле Меган Калмо осталась недовольна серебром Василисы Степановой и Елены Орябинской. А пловец Райан Мёрфи после поражения от Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине выразил опасение, что «не всё было чисто».

В воскресенье о выступлении отечественных атлетов высказался и генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. По его мнению, российские чиновники, замешанные в допинговом скандале, «продолжают лгать» и атаковать тех, кто пытается им противостоять.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов, в котором действия России в рамках спонсируемой государством допинговой программы остаются безнаказанными, и она побеждает, в то время как лидеры МОК и WADA пытаются обмануть мир, утверждая, что Россия «отстранена», — приводит слова функционера Yahoo.

Более того Тайгерт остался недоволен недостаточной жёсткостью санкций в отношении страны.

Точку в данных спорах поставил президент МОК Томас Бах. Он подчеркнул, что приехавшие в Токио отечественные атлеты «прошли все квалификации и тесты», а потому «имеют право на соответствующее обращение».

«Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — цитирует Баха ТАСС.

Также по теме Цена риска: как Нагорный остался без медалей на ковре, а Ильянкова взяла серебро на брусьях В первый день розыгрыша олимпийских наград в отдельных видах гимнастического многоборья порадовать российских болельщиков смогла лишь...

Также в воскресенье, по информации ТАСС, произошла перепалка известного комментатора Дмитрия Губерниева и главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика. Журналист остался недоволен выступлением команды, которая в Японии завоевала в общей сложности пять медалей. В свою очередь, специалист не согласился с его жёсткой оценкой и назвал «базаром» работу комментатора в эфире.

«Вы занимаетесь озвучкой, а в методике ничего не понимаете», — заявил Чепик.

В ответ Губерниев подчеркнул, что если бы он сказал всё, что думает, то они бы «здесь не сидели».

«Я не звукорёжиссер, и вы несёте ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки», — подчеркнул журналист.

Позже он призвал тренеров публично рассказать, в чём заключались их ошибки при подготовке к Олимпийским играм.

«Обладая в плавании потенциалом, который позволяет нам конкурировать на равных с США и Австралией, мы выигрываем совсем немножко. Если мы этим довольны, то мы не великая спортивная держава, а карманная… Я поддерживаю страну, команду. И когда ты пару раз за репортаж кидаешь критические стрелы в адрес спецалистов, а потом получаешь такую реакцию… Получается, на воре и шапка горит», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Одним из главных событий очередного соревновательного дня Игр стал инцидент с участием Мурада Алиева. В конце второго раунда его поединок с британцем Фрэйзером Кларком был остановлен, а рефери принял решение дисквалифицировать француза. Поводом для этого стал якобы удар головой, которым тот открыл кровотечение над левым глазом противника. Правда, врач признал рассечение незначительным и позволил атлету продолжить бой. Кроме того, подобные столкновения случались и ранее. Но по необъяснимым причинам, именно этот конкретный проступок привёл к завершению дуэли.

Алиев крайне агрессивно воспринял это решение судей и устроил настоящее шоу в ринге. Француз выплюнул капу, несколько раз сделал неприличный жест, что-то прокричал в камеру. Он всё же пожал руку визави, но поражение не признал. Мурад устроил забастовку, молча просидев на ринге около получаса.

«Я хотел бастовать, хотел оспорить результат. Я не бил соперника головой, не знаю, откуда рефери это взял. Но мы поняли, что не получится ничего оспорить. И я решил это закончить», — цитирует Алиева ТАСС.

Позднее выяснилось, что пересмотра результат поединка между Алиевым и Фрэйзером не состоится. При этом французу может грозить длительная дисквалификация за подобное поведение.