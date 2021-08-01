Все медалисты девятого дня Олимпийских игр в Токио
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Медали по итогам девятого соревновательного дня Олимпиады.
Гольф. Мужчины.
1. Ксандер Шоффель (США).
2. Рори Саббатини (Словакия).
3. Пань Чэн-цун (Тайвань).
Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра.
1. Гун Лицзяо (Китай).
2. Рэйвен Сандерс (США).
3. Валери Адамс (Новая Зеландия).
Велоспорт. BMX-фристайл. Женщины.
1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания).
2. Ханна Робертс (США).
3. Никита Дукарроз (Швейцария).
Велоспорт. BMX-фристайл. Мужчины.
1. Логан Мартин (Австралия).
2. Даниэль Дерс (Венесуэла).
3. Деклан Брукс (Великобритания).
Плавание. Мужчины. 50 м вольным стилем.
1. Калеб Дрессел (США).
2. Флоран Маноду (Франция).
3. Бруно Фратус (Бразилия).
Плавание. Женщины. 50 м вольным стилем.
1. Эмма Маккеон (Австралия).
2. Сара Шёстрём (Швеция).
3. Пернилла Блуме (Дания).
Плавание. Мужчины. 1500 м вольным стилем.
1. Роберт Финке (США).
2. Михаил Романчук (Украина).
3. Флориан Велльброк (Германия).
Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4 х 100 м.
1. Австралия.
2. США.
3. Канада.
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4 х 100 м.
1. США.
2. Великобритания.
3. Италия.
Парусный спорт. Мужчины. «Лазер».
1. Мэтт Верн (Австралия).
2. Тончи Стипанович (Хорватия).
3. Герман Томасгор (Норвегия).
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
1. Ши Тинмао (Китай).
2. Ван Хань (Китай).
3. Криста Палмер (США).
Теннис. Женщины. Парный разряд.
1. Барбора Крейчикова — Катержина Синякова (Чехия).
2. Белинда Бенчич — Виктория Голубич (Швейцария).
3. Луиза Стефани — Лаура Пигосси (Бразилия).
Парусный спорт. Женщины. «Лазер Радиал».
1. Анне-Мари Риндом (Дания).
2. Юзефина Ульссон (Швеция).
3. Марит Боумистер (Нидерланды).
Теннис. Мужчины. Одиночный разряд.
1. Александр Зверев (Германия).
2. Карен Хачанов (Россия).
3. Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения.
1. Артём Долгопят (Израиль).
2. Райдерлей Сапата (Испания).
3. Сяо Рутенг (Китай).
Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок.
1. Ребека Андраде (Бразилия).
2. Микейла Скиннер (США).
3. Ё Сео-чон (Южная Корея).
Теннис. Микст.
1. Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублёв (Россия).
2. Елена Веснина — Аслан Карацев (Россия).
3. Эшли Барти — Джон Пирс (Австралия).
Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь.
1. Макс Уитлок (Великобритания).
2. Ли Чикай (Тайвань).
3. Кадзума Кая (Япония).
Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту.
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар).
2. Джанмарко Тамбери (Италия).
3. Максим Недосеков (Беларусь).
Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м.
1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия).
2. Фред Керли (США).
3. Андре де Грассе (Канада).
Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок.
1. Юлимар Рохас (Венесуэла).
2. Патрисия Мамона (Португалия).
3. Ана Пелетейро (Испания).
Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья.
1. Нина Дервель (Бельгия).
2. Анастасия Ильянкова (Россия).
3. Суниса Ли (США).
Фехтование. Мужчины. Командная рапира.
1. Франция.
2. Россия (Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин).
3. США.
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг.
1. Нейси Дахомес (Эквадор).
2. Кэтрин Най (США).
3. Ареми Фуэнтес (Мексика).
Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд.
1. Чэнь Юфэй (Китай).
2. Дай Цзыин (Тайвань).
3. Пусарла Венката Синдху (Индия).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее сообщалось, что бадминтонистка Чэнь Юфэй выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио.