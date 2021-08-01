Незавершённая сенсация: российские рапиристы уступили французам в финале командного турнира на Играх в Токио

Сборная России стала серебряным призёром командного турнира по рапире на Олимпийских играх в Токио. Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Антон и Кирилл Бородачёвы не были фаворитами перед началом соревнований, однако смогли добраться до финала и завоевать для своей страны восьмую медаль в фехтовании. В споре за золото они уступили Франции, которая взяла реванш за поражение в 2016 году.

Триумф российских саблисток в командном турнире Олимпиады в Токио позволил всей сборной по фехтованию добиться выдающегося достижения — досрочной победы в медальном зачёте своего вида спорта. Для отечественных «мушкетёров» это не стало чем-то новым. Показывать лучший результат среди всех стран удавалось и 25 лет назад на Играх в Атланте, и на последних соревнованиях в Рио-де-Жанейро. В обоих случаях фехтовальщики завоёвывали семь медалей, четыре из которых оказывались золотыми.

В Токио россияне тоже выиграли семь наград. Но этот результат ещё не нельзя был считать окончательным. В программе соревнований оставался командный турнир по по рапире среди мужчин. Ещё одно попадание на пьедестал почёта позволило бы сборной повторить свой олимпийский рекорд, установленный в 1980 году.

Пять лет назад российские рапиристы преподнесли сюрприз и выиграли золотые медали. Но теперь шансов на то, чтобы повторить тот результат, было мало. Из того чемпионского состава в сборной остался только Тимур Сафин, и то в качестве запасного. Основу же составили 21-летние братья-близнецы Антон и Кирилл Бородачёвы и ещё более молодой Владислав Мыльников. В своём возрасте они уже давно являются бесспорно лучшими и выиграли два последних юниорских первенства планеты, но в Токио ехали в первую очередь за опытом для следующей Олимпиады, а не за медалями.

Впрочем, личный турнир по рапире показал, что молодых россиян нельзя сбрасывать со счетов. Мыльников сенсационно победил первого сеяного американца Герека Мейнхердта, после чего уступил серебряному призёру Олимпиады 2012 года Аляэддину Абулькасиму из Египта. Кирилл Бородачёв добрался до четвертьфинала и вёл со счётом 14:9 у будущего обладателя золотой медали Ка Лун Чона из Гонконга. Хорошее впечатление они точно произвели и своего последнего слова на Играх явно не сказали.

Командный турнир россияне начали с четвертьфинала, где им досталась как раз сборная Гонконга. Многое в этом матче зависело от того, какое фехтование покажет олимпийский чемпион, но уже в первом его бою ничего сверхъестественного не произошло. Ка Лун Чон выиграл всего один укол у Мыльникова, в то время как предыдущий и три следующих раунда россияне оставили за собой. Особенно постарался Кирилл Бородачёв, выигравший свою вторую схватку у Сю Лунь Чона со счётом 5:1.

После этого он собирался уступить дорожку своему брату, но судьи его остановили и потребовали продолжать поединок. Всё это время они думали, что фехтовали как раз Антон и Ка Лун Чон, которые должны были встретиться в шестой схватке и фехтовать до десяти очков. На то, чтобы разобраться и понять, что возникла путаница с одинаковыми фамилиями, ушло около 15 минут. Эта пауза дала победителю личного турнира шанс собраться с мыслями и выиграть бой со счётом 8:5. После этого в Гонконге провели замену, и свежий Лок Ван Лоуренс Нг сократил общее отставание до трёх очков. К счастью, Бородачёвы всё-таки довели матч до победы.

В полуфинале россиян ждала сборная США. Пять лет назад две страны тоже встречались на этой стадии, после чего американцам пришлось продолжить борьбу только за третье место. Свой бронзовый состав, прекрасно помнящий о том поражении, они как раз сохранили.

Попытка реванша началась с провала Александра Массиаласа в бою с Антоном Бородачёвым. Россиянин после первого неудачного розыгрыша нанёс пять подряд чистых уколов — такие фехтовальщики называют «в один фонарь». В третьем раунде Мыльникову противостоял Мейнхердт, и он выместил на сопернике всю свою злость за личный турнир. Российская команда из лидера с трёхочковым запасом превратилась в преследователя.

Антону Бородачёву удалось снова развернуть ситуацию на 180 градусов. После поединка с Рейсом Имбоденом его личный счёт с американцами составил 12:3. Но у напарников дела не клеились. Мыльников уступил два очка Массиаласу, и его пришлось заменить на Сафина. Свой единственный поединок олимпийский чемпион тоже провёл неудачно — судьи дважды лишали его очков после видеопросмотров. В итоге перед передпоследней дуэлью Антона Бородачёва и Мейнхердта США вели со счётом 35:32.

Российскому спортсмену и здесь удалось совершить чудо. Уступая в начале два укола, он последствии набрал пять очков подряд, и от преимущества американцев почти ничего не осталось. Заканчивать матч выпало Кириллу Бородачёву, и он точно так же разгромил Массиаласа, как это на старте полуфинала сделал его брат. Восьмая медаль российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио стала реальностью.

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В финал вышла ещё одна команда, которая пять лет ждала возможности поквитаться с россиянами, — Франция. В Рио-де-Жанейро её рапиристы довольствовались серебром. Вновь выйти и сразиться с Сафиным за олимпийское золото смогли Энцо Лефор и Эрванн Ле Пешу. В Токио их сопровождал проверенный командный боец Жюльен Мертен.

Французы к реваншу подошли гораздо основательнее, чем американцы. В первом круге никто из них не позволил россиянам набрать больше трёх очков, в результате чего счёт стал 15:8 в их пользу. Сбить их настрой попытался Антон Бородачёв. В схватке с Мертеном он вышел победителем, однако многие из его атак не нашли отражения в протоколе. Российский рапирист мог бы и дальше сокращать отставание, только времени на это не хватило. Все три минуты на дорожке провёл и Сафин, и его бой с 39-летним Ле Пешу закончился вничью.

После этого французы перешли в настоящее наступление. Лефор и Мертен набрали на пару 19 очков в следующих поединках, а россиянам позволили всего шесть. К последнему раунду преимущество соперников выросло до 16 баллов, и отыграть его Кириллу Бородачёву было нереально. Ле Пешу поставил точку в финальном противостоянии и выиграл для себя первое золото на своей пятой Олимпиаде. Россияне же стали серебряными призёрами, потерпев поражение от французов вслед за шпажистами. Через три года это молодое поколение попытается отыграться на Олимпиаде в Париже.