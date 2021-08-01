Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала турнира по пляжному волейболу на ОИ

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Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение от латвиек Анастасии Кравченок и Тины Граудини в матче 1/8 финала турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио.
Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала турнира по пляжному волейболу на ОИ
  • © REUTERS / Pilar Olivares

Россиянки уступили со счётом 1:2 (21:16, 17:21, 13:15).

Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.

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