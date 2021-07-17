Хитрый ход Семака: как «Зенит» обыграл «Локомотив» в Суперкубке России

«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча на стадионе в Калининграде завершилась со счётом 3:0 и запомнилась оригинальным тактическим ходом Сергея Семака, который не выпустил в основе лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Артёма Дзюбу. В свою очередь, подопечные Марко Николича невнятно сыграли в обороне, а в нападении сделали ставку на дальние удары.

Тактический ход Семака

Ещё за час до начала встречи стало понятно, что она обещает стать очень интересной. Хотя бы по той причине, что в стартовом составе петербуржцев не оказалось не только важнейших исполнителей в лице Деяна Ловрена и Вильмара Барриоса, но и главного бомбардира. Артём Дзюба неожиданно остался на скамейке запасных, вследствие чего на острие вышел один Сердар Азмун. Не стоило исключать, что Сергей Семак мог поставить ему в пару Себастьяна Дриусси, ранее уже выражавшего желание вновь выступать на позиции нападающего, но наставник рассудил иначе. Выбор был сделан в пользу уже опробованной в концовке прошлого сезона схемы 4-3-2-1, в которой место опорника занял Магомед Оздоев, а чуть выше расположились Вендел и Далер Кузяев.

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«Локомотив» же предстал в гораздо более традиционном виде, если брать за основу летние товарищеские матчи. Марко Николич остановился на классических 4-4-2 с ромбом в средней линии, а все кадровые изменения оказались вынужденными. Завершившего карьеру Ведрана Чорлуку сменил Мурило, а покинувших клуб Владислава Игнатьева и Максима Мухина — Александр Сильянов и Даниил Куликов соответственно.

И как показал ход встречи, Семак выиграл первый этап тактической дуэли. Отсутствие Дзюбы в составе помогло «Зениту» стать более мобильным и готовым навязывать высокий прессинг противнику. Да, петербуржцы применяли его не на постоянной основе, а короткими отрезками, но почти всегда давление на защитников приносило успех. Потеря Чорлуки оказалась очень серьёзной, что всецело подтвердил матч за Суперкубок. Судя по всему, это понимали и в «Локомотиве», иначе вряд ли стали бы приобретать защитника «Байера» Тина Едвая.

Проблемы в центре обороны «Локомотива»

Уже на первых минутах оборона железнодорожников отметилась несогласованными действиями после обычного прострела с фланга, чуть не позволив Дриусси открыть счёт, а затем провалилась и в эпизоде с первым голом. Да, номинально роковую ошибку допустил Гжегож Крыховяк, в игре которого чувствовались отголоски неудачного Евро-2020. Неосмотрительный пас поляка привёл к потере мяча, а центральные защитники не выдвинулись на Далера Кузяева и позволили тому без сопротивления пробить по воротам. Удар получился неотразимым.

И впоследствии индивидуальные ошибки представителей обороны «Локомотива» ещё не раз приводили к тому, что Маринато Гилерме был вынужден вступать в игру. Вратаря «расстреливали» Дриусси и Азмун, а Малком чуть было не организовал себе выход один на один. С помощью рывка он оставил за спиной почти всех защитников противника, но Пабло чудом подстраховал соотечественник.

Однако сыгранности в центре защиты явно не хватало, что и привело ко второму, возможно, ключевому голу в матче. На протяжении нескольких минут команды действовали на встречных курсах и имели моменты отличиться, но если «Локомотив» не сумел использовать свои шансы, то «Зенит» реализовал один из них. Мурило слишком высоко пошёл прессинговать Малкома и оставил сзади одного Пабло, а тот не уследил за манёвром Азмуна. Оставшийся в одиночестве иранец получил передачу от Вендела, издевательски переиграл Гилерме и удвоил преимущество в счёте.

Ставка на дальние удары

Стоит отметить, что неудачи «Локомотива» не ограничились игрой у собственных ворот. В плане созидания всё также обстояло не лучшим образом, причиной чему во многом был выбор состава Николича. В связи с тем что Крыховяк и Куликов больше тяготели к центру, Рыбус и Сильянов фактически были вынуждены закрывать фланги в одиночку. И если поляку было не привыкать, то молодой россиянин был не готов к этому. Атакам железнодорожников не хватало ширины, а попытки пробиться через центральную зону не приносили успеха. В результате большинство из них завершались дальними ударами.

По большому счёту за последние полгода в игре подопечных Николича мало что изменилось. Ставка по-прежнему делалась на контратаки и мастерство индивидуальных исполнителей. Но если весной Фёдор Смолов, Франсуа Камано и тот же Крыховяк демонстрировали феноменальный уровень реализации и использовали почти все свои моменты, то со временем показатели вернулись к средним значениям.

«Локомотив» остался примерно на отметке 1,4 xG в среднем за матч, но на этот раз не смог реализовать ни один из своих явных голевых моментов. Хотя по ходу встречи за Суперкубок такие случались. Уже на восьмой минуте Смолов получил пас в штрафной площади, но не сумел толком обработать мяч и пробил мимо.

Примечательно, что на этом опасные прорывы железнодорожников в штрафную практически завершились. В оставшееся время они не могли справиться с массированной обороной петербуржцев, в связи с чем основная опасность исходила от всё тех же дальних ударов. Смолов вновь потревожил Михаила Кержакова, низом неплохо пробил Рифат Жемалетдинов, но не более.

Выход Миранчука и осечка Гилерме

За исключением яркого отрезка в дебютах обоих таймов, «Локомотив» неплохо смотрелся в середине второй половины матча. К этому моменту на поле появились Антон Миранчук и Дмитрий Рыбчинский, заметно оживившие игру коллектива. Особенно это касается первого из них, с помощью индивидуальных действий здорово продвигавшего мяч в атакующую треть поля и распределявшего его между партнёрами. Именно после его выхода красно-зелёные стали чаще задействовать фланги, да и в целом предлагать оппоненту более высокий темп игры.

Сам Миранчук, кстати, тоже имел шанс забить и переломить ход встречи. На 77-й минуте он получил мяч неподалёку от границы штрафной и с разворота мощно пробил в створ. Однако удар пришёлся в центр и стал лёгкой добычей Кержакова. Голкипер «Зенита» пусть и имел не очень много работы, но выступил более чем уверенно. Тем самым он дал понять, что петербуржцам необязательно приобретать вратаря на замену ушедшему в «Байер» Андрею Лунёву.

Если судить по игре, то замены Николича произвели положительный эффект на игру «Локомотива» и позволили ему создать определённое напряжение у ворот «Зенита». Но если смотреть исключительно на результат, то удачнее оказались именно перестановки Семака. В частности, речь идёт об Артёме Дзюбе и Александре Ерохине, вышедших на газон «Калининград Арены» на 60-й и 82-й минуте соответственно. Именно они находились рядом, когда Гилерме совершил непростительную ошибку при обработке и позволил петербуржцам оформить третий гол. Перехватил мяч именно капитан сборной России, но не стал жадничать и позволил отличиться партнёру.