«Зенит» разгромил «Локомотив» и во второй раз подряд завоевал Суперкубок России

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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.
«Зенит» разгромил «Локомотив» и во второй раз подряд завоевал Суперкубок России
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Встреча, прошедшая на стадионе «Калининград», завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли голы Далера Кузяева, забившего на 27-й минуте, Сердара Азмуна, отличившегося на 57-й минуте с передачи Вендела, и Александра Ерохина, забившего на 83-й минуте после паса вышедшего на замену Артёма Дзюбы.

Для петербургской команды это вторая подряд победа в Суперкубке России.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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