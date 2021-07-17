«Зенит» разгромил «Локомотив» и во второй раз подряд завоевал Суперкубок России

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Калининград», завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли голы Далера Кузяева, забившего на 27-й минуте, Сердара Азмуна, отличившегося на 57-й минуте с передачи Вендела, и Александра Ерохина, забившего на 83-й минуте после паса вышедшего на замену Артёма Дзюбы.

Для петербургской команды это вторая подряд победа в Суперкубке России.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.