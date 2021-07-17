Битва двух столиц: «Зенит» обыгрывает «Локомотив» в матче за Суперкубок России
- РИА Новости
- © Антон Денисов
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17 июля 2021
Закончился первый тайм. «Зенит» обыгрывает «Локомотив» с минимальным счётом. (45 + 3')
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Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. (45 + 1')
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Куликов с Сильяновым организовали комбинацию на правом фланге, но передачу Даниилу на ход перехватил защитник. Кержакову удалось забрать мяч уже у лицевой. Пока Михаил действует безошибочно, но его и не сильно нагружают. (45')
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Совсем отказался «Зенит» от владения в конце первого тайма. Перерыва дожидается действующий чемпион России.
(43')
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Смолов выполнил очередную подачу с левого края. Никаких дивидендов из неё партнёрам извлечь не удалось. (42')
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А теперь флангами пытается атаковать московская команда. Чаще пытается она нагружать правый край обороны соперника. В эту зону регулярно смещаются Смолов и Камано. (41')
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Очень много у железнодорожников дальних ударов. Все они легко накрываются защитниками. А ближе к воротам подойти просто не позволяют. (40')
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Смолов выполнил подачу с левого фланга в чужую штрафную с небольшим рикошетом. Несмотря на это, снаряд спокойно достался Кержакову. (38')
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Малком пробил по воротам из правого угла штрафной после розыгрыша корнера, но попал в одного из оппонентов. (37')
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Ещё один дальний удар Смолова. Накрыли его. Тут же быструю ответку организовали соперники. Малком нашёл в чужой штрафной Азмуна, и того лишь в последний момент в подкате остановил Сильянов. (36')