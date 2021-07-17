Битва двух столиц: «Зенит» обыгрывает «Локомотив» в матче за Суперкубок России

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Борислав Головин
Действующий чемпион «Зенит» играет с обладателем Кубка России в матче за Суперкубок страны. Команды в третий раз подряд сразятся за этот трофей. В 2019-м сильнее оказались москвичи, а в 2020-м петербуржцы взяли реванш. В случае победы сине-бело-голубые станут шестикратными обладателями титула. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Битва двух столиц: «Зенит» обыгрывает «Локомотив» в матче за Суперкубок России
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов
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Автообновление

  • 17 июля 2021

    Закончился первый тайм. «Зенит» обыгрывает «Локомотив» с минимальным счётом. (45 + 3')

  • Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. (45 + 1')

  • Куликов с Сильяновым организовали комбинацию на правом фланге, но передачу Даниилу на ход перехватил защитник. Кержакову удалось забрать мяч уже у лицевой. Пока Михаил действует безошибочно, но его и не сильно нагружают. (45')

  • Совсем отказался «Зенит» от владения в конце первого тайма. Перерыва дожидается действующий чемпион России. 
    (43')

  • Смолов выполнил очередную подачу с левого края. Никаких дивидендов из неё партнёрам извлечь не удалось. (42')

  • А теперь флангами пытается атаковать московская команда. Чаще пытается она нагружать правый край обороны соперника. В эту зону регулярно смещаются Смолов и Камано. (41')

  • Очень много у железнодорожников дальних ударов. Все они легко накрываются защитниками. А ближе к воротам подойти просто не позволяют. (40')

  • Смолов выполнил подачу с левого фланга в чужую штрафную с небольшим рикошетом. Несмотря на это, снаряд спокойно достался Кержакову. (38')

  • Малком пробил по воротам из правого угла штрафной после розыгрыша корнера, но попал в одного из оппонентов. (37')

  • Ещё один дальний удар Смолова. Накрыли его. Тут же быструю ответку организовали соперники. Малком нашёл в чужой штрафной Азмуна, и того лишь в последний момент в подкате остановил Сильянов. (36')

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