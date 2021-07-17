Битва двух столиц: «Зенит» обыгрывает «Локомотив» в матче за Суперкубок России

Действующий чемпион «Зенит» играет с обладателем Кубка России в матче за Суперкубок страны. Команды в третий раз подряд сразятся за этот трофей. В 2019-м сильнее оказались москвичи, а в 2020-м петербуржцы взяли реванш. В случае победы сине-бело-голубые станут шестикратными обладателями титула. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Антон Денисов