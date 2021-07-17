Актёр Баринов надеется на победу «Локомотива» над «Зенитом» в Суперкубке
- РИА Новости
«Если убрать фанатские пристрастия, фаворит сегодняшнего матча — «Зенит», — цитирует Баринова Sport24.
При этом он подчеркнул, что всё равно будет болеть за «Локомотив» и не исключает, что железнодорожники могут победить. Кроме того, по его словам, он бы хотел, чтобы его любимая команда сыграла по схеме «ромб» или «треугольник».
«Мы уже один раз раздели сине-бело-голубых в Суперкубке. Надеюсь, сегодня тоже сможем. У железнодорожников пришли новые игроки, команде нужно пережить этот период и постараться держаться на своём уровне», — заявил актёр.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля в Калининграде. Начало — в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.
Ранее сообщалось, что представлен мяч Суперкубка России по футболу.