Актёр Баринов надеется на победу «Локомотива» над «Зенитом» в Суперкубке

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Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России по футболу.
Актёр Баринов надеется на победу «Локомотива» над «Зенитом» в Суперкубке
  • РИА Новости

«Если убрать фанатские пристрастия, фаворит сегодняшнего матча — «Зенит», — цитирует Баринова Sport24.

При этом он подчеркнул, что всё равно будет болеть за «Локомотив» и не исключает, что железнодорожники могут победить. Кроме того, по его словам, он бы хотел, чтобы его любимая команда сыграла по схеме «ромб» или «треугольник».

«Мы уже один раз раздели сине-бело-голубых в Суперкубке. Надеюсь, сегодня тоже сможем. У железнодорожников пришли новые игроки, команде нужно пережить этот период и постараться держаться на своём уровне», — заявил актёр.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля в Калининграде. Начало — в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что представлен мяч Суперкубка России по футболу.

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