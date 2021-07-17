На матче «Зенита» и «Локомотива» ожидается не менее 14 тысяч болельщиков
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«На матче ожидается не менее 14 тыс. зрителей. Сине-бело-голубых поддержат не менее 1,5 тыс. болельщиков», — говорится на сайте «Зенита».
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля в Калининграде. Начало — в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.
Ранее актёр Валерий Баринов выразил надежду на победу «Локомотива» над «Зенитом» в Суперкубке.