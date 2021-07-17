Победитель Суперкубка России — 2021 получит обновлённый трофей

Победитель матча за Суперкубок России 2021 года, в котором сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», получит обновлённый трофей.

Как сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги, новый кубок сохранил черты предшественника.

При этом обновлена текстура трофея — его контуры стали более динамичными и современными. Отмечается, что кубок изготовлен из латуни и весит 15 кг.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля в Калининграде. Начало — в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенита» и «Локомотива» ожидается не менее 14 тыс. болельщиков.