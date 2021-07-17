Экс-футболист «Краснодара» Гранквист объявил о завершении карьеры

Шведский защитник Андреас Гранквист сообщил о своём решении завершить профессиональную карьеру в футболе.

«Я боролся и упорно работал, чтобы быть справедливым как по отношению к себе, так и к моим товарищам по команде на поле. Голова хотела продолжать, но тело говорило нет. В последнее время я разговаривал со своей семьёй и сам много думал на эту тему, теперь пора повесить бутсы на гвоздь», — написал Гранквист в своём Instagram.

На протяжении карьеры Гранквист играл за такие клубы, как «Уиган Атлетик», «Гронинген», «Дженоа», «Хельсинборг» и «Краснодар», цвета которого он защищал с 2013 по 2018 год и с которым он завоевал Кубок России в сезоне-2013/14.

За сборную Швеции Гранквист провёл 87 матчей, забив девять мячей, два из которых на чемпионате мира 2018 года, и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года.