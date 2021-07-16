Экс-футболист «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года

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Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Аргентины по футболу Эсекьель Гарай объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Экс-футболист «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года
  • РИА Новости

«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно», — написал Гарай в Twitter.

По его словам, последние три года он боролся с коксартрозом (тяжёлой формой остеоартроза тазобедренного сустава). Он отметил, что болезнь доставляла ему боль, из-за которой он иногда не мог ходить.

Последним клубом игрока была испанская «Валенсия», контракт с которой истёк 1 июля 2020 года. Гарай играл за «Зенит» с 2014 по 2016 год. Кроме того, на его счету 32 матча за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру.

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