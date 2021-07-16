Sport24: экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру

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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров принял решение о завершении карьеры.
Sport24: экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру
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Об этом сообщает Sport24.

34-летний игрок последние два сезона выступал за самарские «Крылья Советов». С 2010 по 2019 год он играл за «Спартак», а с 2005 по 2010 год — за столичное «Динамо». Вместе со «Спартаком» Комбаров становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Кроме того, с 2012 по 2018 год Комбаров являлся игроком сборной России, за которую провёл 46 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру.

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