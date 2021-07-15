Экс-футболист сборной Нидерландов Роббен во второй раз завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен во второй раз завершил профессиональную карьеру.

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за тёплую поддержку», — написал 37-летний игрок в Instagram.

В последнем сезоне хавбек выступал за родной «Гронинген». Он уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го возобновил её.

В составе сборной Нидерландов Роббен провёл 96 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с национальной командой он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, а также бронзу Евро-2004.

Он также известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

Ранее защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года.