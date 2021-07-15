Экс-футболист сборной Нидерландов Роббен во второй раз завершил карьеру

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен во второй раз завершил профессиональную карьеру.
Экс-футболист сборной Нидерландов Роббен во второй раз завершил карьеру
  • Reuters

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за тёплую поддержку», — написал 37-летний игрок в Instagram.

В последнем сезоне хавбек выступал за родной «Гронинген». Он уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го возобновил её.

В составе сборной Нидерландов Роббен провёл 96 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с национальной командой он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, а также бронзу Евро-2004.

Он также известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

Ранее защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года.

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