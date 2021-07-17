«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу
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С первых минут на поле стадиона «Калининград» в составе «Зенита», который будет номинальным хозяином встречи, выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.
За «Локомотив» с первых минут сыграют Маринато Гилерме, Александр Сильянов, Мацей Рыбус, Мурило, Пабло, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано.
Встреча начнётся в 19:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что победитель Суперкубка России — 2021 получит обновлённый трофей.