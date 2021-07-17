«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу

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Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы команд на матч за Суперкубок России по футболу.
«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

С первых минут на поле стадиона «Калининград» в составе «Зенита», который будет номинальным хозяином встречи, выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун. 

За «Локомотив» с первых минут сыграют Маринато Гилерме, Александр Сильянов, Мацей Рыбус, Мурило, Пабло, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано.

Встреча начнётся в 19:00 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что победитель Суперкубка России — 2021 получит обновлённый трофей.

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