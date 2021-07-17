«Зенит» забил второй мяч «Локомотиву» в матче за Суперкубок России
Петербургский «Зенит» увеличил преимущество в счёте матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
- @fclokomotiv
На 57-й минуте встречи отличился Сердар Азмун, ворвавшийся в штрафную «Локомотива» и поразивший ворота после передачи Вендела.
Счёт стал 2:0 в пользу «Зенита».
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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