«Зенит» забил второй мяч «Локомотиву» в матче за Суперкубок России

Петербургский «Зенит» увеличил преимущество в счёте матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

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На 57-й минуте встречи отличился Сердар Азмун, ворвавшийся в штрафную «Локомотива» и поразивший ворота после передачи Вендела. Счёт стал 2:0 в пользу «Зенита». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.