Обращение шерифа, провокационная футболка Кучерова и танцы под «Руки Вверх!»: как «Тампа» отметила победу в Кубке Стэнли

Во Флориде состоялся чемпионский парад «Тампы-Бэй», второй год подряд завоёвывающей Кубок Стэнли. Хоккеисты, тренерский штаб и руководство клуба с главным трофеем проплыли на катерах по реке Хиллсборо, а десятки тысяч болельщиков приветствовали их с берега и личных судов. Российские игроки команды Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв шутили с фанатами и журналистами, обливались шампанским и танцевали под хит группы «Руки Вверх!».

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» с размахом отметила вторую подряд победу в финале Кубка Стэнли. Как и в прошлом году, чемпионский парад прошёл на реке Хиллсборо, протекающей через весь город. Однако на этот раз антикоронавирусные ограничения были значительно слабее, поэтому любой желающий мог не только воочию увидеть главный трофей, но и порадоваться триумфу буквально бок о бок с игроками.

Начало было назначено на 11:00, однако многие любители хоккея пришли заранее, чтобы занять места с самым лучшим обзором, а наиболее преданные и вовсе приехали к реке накануне. По подсчётам СМИ, в праздновании приняли участие несколько десятков тысяч человек, как болельщики со стажем, так и совсем юные. Например, одной из самых маленьких зрительниц парада стала четырёхмесячная Лили Дэвис, родители которой воспитывают любовь к «молниям» с первых дней жизни.

Парад начался с прибытия команды на исторических троллейбусах в старый район Тампы — Дэвис Айлендс. Некоторые хоккеисты подошли к этому моменту весьма креативно. Так, нападающий Алекс Киллорн принёс пояс чемпиона мира по рестлингу, а капитан Стивен Стэмкос надел футболку с надписью «Возвращение на лодки». На берегу была установлена необычная инсталляция — копия Кубка Стэнли из жестяных банок, а все желающие могли попробовать «инновацию» спонсора «Лайтнинг» — пиво, сваренное на растопленном чемпионском льду «Амали-Арены».

В начале торжества перед собравшимися выступил шериф округа Хиллсборо Чед Кронистер. Он поздравил команду с победой, лично обратившись к её главному творцу — российскому форварду Никите Кучерову, а затем и сам вместе с семьёй спустился на воду.

Именно Кучеров одним из первых получил главный трофей и «прокатил» его на легендарном гидроскутере Киллорна. На нём хоккеист перемещался по городу во время пандемии и брал интервью у одноклубников.

Затем хоккеисты, члены тренерского штаба во главе с Джоном Купером и владельцем клуба Джеффри Виником пересели на более комфортабельные катера и отправились в плавание. Посторонним судам было запрещено сопровождать парад, однако владельцы лодок и яхт могли расположиться вдоль берегов. На протяжении всего пути болельщики скандировали кричалки и пели песни, поэтому создавалось впечатление, что в этот день на Хиллсборо присутствовала вся Тампа и никто не остался в стороне от хоккейного праздника.

Разумеется, к Кучерову, ставшему лучшим бомбардиром плей-офф, было приковано особое внимание. Он предстал перед фанатами в футболке со своим портретом и уже ставшей коронной фразой «Первостепенная чушь». Напомним, именно так он прокомментировал вручение приза «Везина Трофи» по итогам сезона-2020/21 голкиперу «Вегас Голден Найт» Марку-Андре Флёри, а не одноклубнику Андрею Василевскому.

Болельщики разными способами старались привлечь внимание россиянина, приглашая его к себе на лодки. Спортсмен отвечал взаимностью, шутя и обливая поклонников и журналистов шампанским и пивом. А затем и вовсе присоединился к одной из компаний и станцевал с ними на палубе.

«Невероятно! Все эти люди здесь – они просто невероятные. Люблю их всех, давайте тусить до упаду. Это наше время, детка. Два года подряд чемпионы — так мы играем! Поверить не могу! Мы непобедимы! Два года подряд! Это нереальная команда, все выкладываются по полной. Я бы хотел, чтобы все остались и на следующий сезон, но таков бизнес. А сейчас — давайте веселиться, давайте наслаждаться моментом. Мы это заслужили», — поделился впечатлениями от парада Кучеров.

Обычно серьёзный и сосредоточенный исключительно на матчах россиянин многих поразил своим открытым характером и умением веселиться, которое он продемонстрировал ещё на послематчевой пресс-конференции. Некоторые журналисты даже сравнивали его с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, праздновавшим завоевание Кубка Стэнли в 2018 году.

Не отставали от соотечественника и Василевский с защитником Михаилом Сергачёвым. Голкипер прибыл на парад с наградой самого ценного игрока плей-офф «Конн Смайт Трофи», которая вскоре оказалась у него на голове. Все с интересом наблюдали за происходящим на «русской лодке», собравшей одних из лучших хоккеистов в нынешнем составе «Тампы». Не обошлось и без «российского колорита» — нападающий, защитник и вратарь станцевали под хит группы «Руки Вверх!» «Крошка моя».

На протяжении трёх часов хоккеисты позировали с трофеями, обливали себя и окружающих шампанским, общались с болельщиками, а некоторые даже позволили себе выкурить чемпионскую сигару. Затем катера пришвартовались у парка Джулиан Б. Лейн Риверфронт, где должен был состояться торжественный концерт с участием рэперов Vo Williams и Big Boi.

Но природа внесла свои коррективы. По несколько мистическому стечению обстоятельств сразу после окончания водной части парада на небе засверкали уже настоящие молнии. Сильный ветер и проливной дождь заставили команду и болельщиков искать укрытие. Ожидая, пока разбушевавшаяся стихия позволит возобновить праздник, они продолжили распевать песни, а защитник Виктор Хедман пронёс кубок по живому коридору.

Вскоре стало понятно, что дождь не утихнет, и концерт был отменён. Однако вряд ли это сильно расстроило фанатов «Тампы», ставших свидетелями очередного великого триумфа любимой команды.