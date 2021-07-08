Фееричная речь Кучерова и не скрываемый Василевским восторг: как «Тампа» отпраздновала второй триумф в Кубке Стэнли

После второго подряд завоевания «Тампой» Кубка Стэнли Никита Кучеров произнёс яркую речь о своём одноклубнике Андрее Василевском, признанном самым ценным игроком плей-офф. Нападающий также поддел болельщиков «Монреаля» и признался, что не хотел возвращаться к ним на следующий матч. Защитник Виктор Хедман высоко оценил игру всех российских хоккеистов и назвал их настоящими бойцами. Главный тренер Джон Купер и капитан Стивен Стэмкос рассказали, что были особенно рады отпраздновать триумф перед родными болельщиками.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевала главный трофей НХЛ во второй раз подряд. По этому случаю лучший бомбардир плей-офф Никита Кучеров устроил пресс-конференцию, на которую пришёл с голым торсом после празднования в раздевалке. В первую очередь он похвалил вратаря Андрея Василевского, который был признан самым ценным игроком турнира.

«Васи был прекрасен, он самый ценный игрок. Я каждый день говорил ему: «Васи, ты MVP, ты лучший игрок». И вот в этом году они отдали «Везину» какому-то парню из «Вегаса» (Марк-Андре Флери. — RT). В прошлом году тоже присудили кому-то другому (Коннор Хеллебайк. — RT). Это бред. Васи выиграл два Кубка Стэнли, стал MVP. Этот парень, чёрт возьми, лучший! Он выложился сегодня по полной, оставил нас в игре. На его счету ещё один «сухарь» — потрясающе. Больше нечего добавить, я рад», — сказал Кучеров.

Нападающий рассказал, как ещё в детстве понял, что его одноклубник будет одним из лучших хоккейных вратарей мира. По словам Кучерова, Василевский всё время пытается стать лучше, хотя уже достиг совершенства.

«Он очень скромный парень. Он не хочет, чтобы люди вокруг него говорили, что он лучший. Он хочет доказать мне это, но я и так знаю, что он лучший, понимаете? Ему хочется мне доказать, но я говорю: «Васи, ты мне уже всё давно доказал, ещё когда мне было 15 лет». И хотя НХЛ его каждый год обделяет и не даёт «Везину», он всё так же скромен и всё так же усердно работает. В любой другой лиге он бы каждый год брал «Везину» и бил все рекорды. Он лучший», — подвёл итог форвард.

Кучеров также провокационно высказался в адрес болельщиков «Канадиенс». Его удивило, как они радовались победе в предыдущем матче, хотя всё равно находились на грани поражения во всей серии.

«Мне не хотелось возвращаться в Монреаль. Болельщики там вели себя так, словно выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы что, прикалываетесь? Ваш финал был в прошлом раунде», — добавил Кучеров.

No shirt.

Cold beer.



“@JoeSmithTB let’s hear it.” 😂



Nikita Kucherov with a legendary press conference following the Stanley Cup Final.



🎥 @BradyTrettpic.twitter.com/twmdVUX9SW — The Athletic NHL (@TheAthleticNHL) July 8, 2021

Прошлогодний MVP Кубка Стэнли Виктор Хедман тоже не удержался от похвалы в адрес Василевского. Он отметил, что все россияне, в том числе Кучеров и Михаил Сергачёв, внесли большой вклад в чемпионство.

«Васи — настоящий боец. Он никогда не удовлетворён и постоянно хочет прогрессировать. Не знаю, в чём дело с этими русскими ребятами, но они настоящие бойцы. Куч, Серги, Васи — им всегда мало, они постоянно трудятся до седьмого пота. Васи полностью заслужил «Конн Смайт». Он оформил очередной шатаут в решающей игре. Какие ещё слова тут нужны?» — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском.

Сам обладатель «Конн Смайт Трофи» Василевский перед пятым матчем с «Монреалем» вспоминал, как в финале Кубка Стэнли 2015 года его «Тампа» проиграла на выезде «Чикаго Блэкхоукс».

«Обычно перед играми я стараюсь не думать ни о чём постороннем, но сегодня с утра в голову почему-то лезли мысли о 2015 годе. Тогда «Чикаго» обыграл нас, кажется, 2:0, и я помнил, как радовались этому их фанаты. Здорово, что сегодня мы тоже доставили нашим болельщикам приятные эмоции», — сказал Василевский.

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О том, насколько приятно побеждать перед родными болельщиками, говорил и главный тренер «Тампы» Джон Купер. Он также рассказал, как долго строилась команда, которую теперь болельщики могут почтительно называть династией.

«Ради этого мы ведь и играем в хоккей — чтобы вызывать эмоции у людей. У нас не было этого в прошлом году. А сейчас, в этот момент, я был рядом со своими детьми, и это особые ощущения. У нас получились две совершенно разные победы. Одна без фанатов, в необычной обстановке «пузыря». Вторая — дома, перед своими поклонниками. Никто бы не мог написать лучший сценарий. Я помню, как в 2015 году все говорили, какая мы молодая и талантливая команда и какое блестящее будущее нас ждёт. Потом мы никак не могли даже повторить выход в финал и нас все списали со счетов. Теперь мы выиграли два раза подряд, и вы спрашиваете меня, можно ли нас считать династией. Какой поворот, а?» — заметил Купер.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, как подначивал партнёров, напоминая им, что другого шанса завоевать Кубок Стэнли во второй раз подряд у них может и не быть. Он также признался, что не был расстроен поражением в предыдущем матче, так как после этого финал переехал во Флориду.

«Как говорится, нет худа без добра. Если бы мы решили дело в четвёртой игре, то не смогли бы разделить радость с нашими фанатами, как сегодня. Это главный подарок, который мы получили от судьбы, — быть в такой момент рядом с нашими близкими и нашими болельщиками. В эпоху потолка зарплат трудно создать чемпионскую команду, но еще труднее её удержать. Мы несколько раз обсуждали в раздевалке, что у этой группы игроков, наверное, последний шанс выиграть что-то вместе: «Ребята, давайте воспользуемся этой возможностью! У нас её может больше не быть». Грех было упускать её, имея настолько талантливую команду», — сказал Стэмкос.