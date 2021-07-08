Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи»

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной-лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» и выиграла Кубок Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Василевский отразил 22 броска и стал первым вратарём в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.

Таким образом, Василевский стал третьим российским игроком в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи».

Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.