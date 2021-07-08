Василевский стал третьим россиянином в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи»
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В пятом матче финальной серии «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» и выиграла Кубок Стэнли.
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Василевский отразил 22 броска и стал первым вратарём в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб.
Таким образом, Василевский стал третьим российским игроком в истории НХЛ, выигравшим приз «Конн Смайт Трофи».
Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.