Василевский заявил о желании привезти Кубок Стэнли в Уфу

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

«В прошлом году ко мне прилетали родители, и мы в Тампе провели хорошее время. А в этом году я просто не знаю, какие правила, позволят ли привезти Кубок Стэнли в Россию», — цитирует Василевского «Матч ТВ».

По словам вратаря, он хотел бы привезти Кубок Стэнли в свой родной город — Уфу.

«Я сделаю всё для этого. Но сначала надо узнать правила. Думаю, о них станет известно в ближайшие дни», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.