Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс» пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива.

Reuters

Фотографию с пресс-конференции на своей странице в Twitter опубликовал журналист Крис Джонстон. Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: "Joe, let's hear it." pic.twitter.com/5JQaBCdMdY — Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021 Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0. Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон. Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.