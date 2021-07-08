Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс» пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива.
Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива
  • Reuters

Фотографию с пресс-конференции на своей странице в Twitter опубликовал журналист Крис Джонстон.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.

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