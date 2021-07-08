Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива
- Reuters
Фотографию с пресс-конференции на своей странице в Twitter опубликовал журналист Крис Джонстон.
Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: "Joe, let's hear it." pic.twitter.com/5JQaBCdMdY— Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Ранее сообщалось, что Кучеров с отрывом в девять очков выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.