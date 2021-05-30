«Планка установлена»: что говорили после триумфа «Челси» в Лиге чемпионов

«Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов благодаря сплочённости и решительному настрою. Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Томас Тухель. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что не ошибся с выбором стартового состава, а его подопечные сыграли достойно. Автор единственного гола в матче Кай Хаверц признался, что мечтал выиграть турнир последние 15 лет. По мнению Арсена Венгера, у «Манчестер Сити» не было уверенности в собственных силах из-за двух недавних поражений от «Челси».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов рассказал, что требовал от подопечных взаимовыручки и сплочённости. По его мнению, без этого выиграть главный матч сезона было бы невозможно.

«Манчестер Сити» был очень сильным противником. Знали, что надо выдать матч высочайшего уровня и сыграть сплочённо, чтобы иметь шанс на победу. Так и вышло. Счастлив, что могу разделить эти мгновения с командой и всеми, кто самозабвенно работает на благо клуба... Игроки были решительно настроены на победу. Мы хотели стать камешком в их ботинке. Просили каждого биться, быть смелыми, проводить опасные контратаки. Это была физически затратная игра. Мы должны были помогать друг другу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Также по теме Сильнейшая команда Европы: «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов «Челси» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Лондонцы во второй раз в истории стали обладателем...

Немецкий тренер будет праздновать успех своей команды ближайшие дни, но уже предвкушает борьбу за новые титулы в следующем сезоне. Он отметил, что теперь «Челси» должен доказывать, что соответствует статусу лучшего клуба Европы.

«Огромный опыт и огромный успех. Он принесёт пользу всем нам. Мы воспользуемся им, чтобы сохранить жажду новых побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. Поздравляю всех... Время несколько дней праздновать и наслаждаться, свыкнуться с тем, что произошло, и неделю-другую порадоваться. Потом в этом уже нет смысла, я захочу выиграть новый трофей... Планка установлена. После того как закончатся торжества и мы переварим то, что случилось, придёт время расти и становиться лучше. Это крайне важно», — сказал специалист.

Сразу после матча Тухель впервые встретился с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Тренер пообещал не сбавлять обороты и дальше реализовывать амбиции лондонского клуба.

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет! Мы ещё побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», — рассказал Тухель.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил своих подопечных за игру, показанную в первом для его клуба финале Лиги чемпионов. Он сказал, что не может предъявить претензии своим футболистам.

«Упорный матч. Для своего первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали всё возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали... Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем ещё больше работать», — сказал испанский специалист.

Также по теме «У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну Чемпионат мира по футболу 2018 года остался в памяти болельщиков как настоящий праздник. Об этом в интервью RT France заявил...

Наставник «горожан» заявил, что поступил правильно, когда отказался выпускать чистого опорника в стартовом составе. Он отметил, что обыграть «Челси» в любом случае было бы сложно.

«Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взломать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение... Мы играли блестяще и смело, но не смогли реализовать моменты, так силен был «Челси». Однажды мы вернёмся... Решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме при такой нашей игре у них была всего одна контратака, с участием Кристиана Пулишича. «Челси» — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли», — заявил Гвардиола.

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта провёл в команде девять лет и дождался момента, когда она снова одержала победу в Лиге чемпионов. Он признался, что нынешний успех заставляет его думать о новых достижениях.

«Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться ещё сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнёрам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив... Когда играешь за такой клуб, как «Челси», всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдёт, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции», — рассказал испанец.

Защитник также прокомментировал игру двух своих партнёров, во многом повлиявших на исход матча, — автора гола Кая Хаверца и опорника Н’Голо Канте. Одного игрока он назвал будущей звездой футбола, а во втором отметил невероятную скромность.

«Кай Хаверц сыграл очень спокойно. Но не только в этом дело. Он бежал как сумасшедший! Он заслужил свой гол. Он будет звездой — и теперь-то уже ею стал... А Канте делает всё. Какую энергию он привносит, как двигает мяч вперёд. Особенный игрок. Такой скромный, хотя выиграл и чемпионат мира, и Премьер-лигу. Очень рад за него, он важная часть этой команды... У нас был тяжёлый сезон, но мы завершили его наилучшим образом из возможных. Вся команда, тренерский штаб, весь клуб — все проделали невероятную работу», — отметил Аспиликуэта.

Также по теме «Команда всегда будет для него домом»: «Реал» объявил об отставке Зидана «Реал» сообщил об отставке главного тренера Зинедина Зидана. Пресс-служба призвала с уважением отнестись к данному решению и напомнила...

Хаверц был в таком восторге от победы, что не знал, как её прокомментировать. 21-летний немец рассказал, что с шести лет мечтал выиграть Лигу чемпионов.

«Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов: это невероятные чувства. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось», — сказал полузащитник.

Голевой пас через половину поля Хаверцу отдал Мэйсон Маунт. 22-летний воспитанник «Челси» признался, что ему не давали покоя два поражения в финалах Кубка Англии, которые он вместе с командой потерпел ранее.

«Невозможно выразить это словами! Я играл с «Челси» в двух финалах, и мы оба проиграли. Это очень больно. И вот, пройти весь путь до конца в Лиге чемпионов — это особый случай. У «Сити» топовые игроки, матч получился очень тяжёлый. Мы забили один гол почти что в контратаке и потом оборонялись что было сил. Не передать словами, что это для нас значит», — сказал хавбек лондонцев.

На победу «Челси» также отреагировал защитник «Зенита» Деян Ловрен. Он отметил, что в девяти последних случаях Лигу чемпионов выигрывала команда с хорватским футболистом в составе. В этом году им оказался Матео Ковачич.

«Сити» нужно купить какого-нибудь хорватского игрока. Поздравляю, «Челси»!» — написал в Twitter Ловрен, выигравший Лигу чемпионов в 2019 году.

⭐️ #UCL 🇭🇷

2013 Mandžukić 🏆

2014 Modrić 🏆

2015 Rakitić 🏆

2016 Modrić & Kovačić 🏆

2017 Modrić & Kovačić 🏆

2018 Modrić & Kovačić 🏆

2019 Lovren 🏆

2020 Perišić 🏆

2021 Kovačić 🏆



City should buy some Croatian player. 🤷🏻‍♂️



Congratulations Chelsea! — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 29, 2021

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло заявил, что Гвардиола всё-таки ошибся с выбором стартового состава. По его мнению, «Сити» недостаточно хорошо оборонялся в первом тайме и в конечном счёте это привело к поражению.

«Челси» многим обязан Тухелю, потому что он показал, что клуб правильно вложил средства, и выжал максимум из игроков, на которых были потрачены большие деньги. На мой взгляд, Гвардила неправильно выбрал стартовый состав. Илкай Гюндоган, находясь перед обороной, не смог послужить фильтром для полузащитников. Джон Стоунз — игрок, который не умеет защищаться, а Гюндоган не смог стать фильтром. Команда выглядела куда более сбалансированной во втором тайме, но «Манчестер Сити» подарил «Челси» 45 минут и к перерыву вообще мог проигрывать со счётом 0:2», — цитирует Капелло Football Italia.

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение, что на поражении «Манчестер Сити» отчасти повлияли две предыдущие неудачные встречи с «Челси». Эти матчи в итоге придали уверенности лондонцам.

«Гвардиола только что был признан лучшим тренером года в Англии, потому что он выиграл Премьер-лигу и его команда доминировала, но финал — это всего одна игра, в которой надо выйти и показать всё, на что способен. В случае с «Манчестер Сити» этого не было. Он проиграл «Челси» три матча до этого. Это укрепило веру «Челси», а «Манчестер Сити» заставило немного сомневаться в себе. Мы точно не знаем, какие следы в нашем сознании оставляют поражения, но вчерашний вечер показал, что «Челси» был уверен в своей победе», — сказал Венгер Daily Mail.