Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира следующие несколько лет
«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся. После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Манчестер Сити» в первом в истории клуба финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Селюк раскритиковал Александра Зинченко за игру в финале ЛЧ с «Челси».