Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира следующие несколько лет

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения команды от лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА рассказал о планах на будущее.

«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся. После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Манчестер Сити» в первом в истории клуба финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» со счётом 0:1. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Селюк раскритиковал Александра Зинченко за игру в финале ЛЧ с «Челси».

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