Селюк раскритиковал Зинченко за игру в финале ЛЧ с «Челси»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение об игре украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«При всём уважении, но лучше бы играл Бенжамен Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему ещё работать и работать. Большая ошибка, что Хосеп Гвардиола не поставил в состав Менди: это его погубило. В итоге он привёз гол. Спасибо, Зинченко», — приводит слова Селюка Sport24.

«Манчестер Сити» в первом в истории клуба финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» со счётом 0:1. Согласно официальной статистике УЕФА подопечные Гвардиолы за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот лондонской команды, дважды — мимо, а ещё четыре попытки были заблокированы соперниками.

Ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.