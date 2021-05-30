Гвардиола надеется, что травма де Брёйне окажется не серьёзной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника Кевина де Брейне, полученную игроком в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Я не знаю, насколько сильно у него болит лицо, посмотрим, что произошло. Я его ещё не видел и не разговаривал с врачом. Надеюсь, это не станет большой проблемой», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

На 56-й минуте де Брёйне столкнулся с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, получившим за фол на бельгийце жёлтую карточку. Хавбек «Манчестер Сити» после оказания медицинской помощи покинул поле, не сумев сдержать слёз. Вместо него вышел Габриэл Жезус. Позднее де Брёйне сидел на скамейке запасных, прикладывая пакет со льдом к опухшему после столкновения с Рюдигером, лицу.

«Манчестер Сити» в первом в истории клуба финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» со счётом 0:1.

Ранее Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира следующие несколько лет.