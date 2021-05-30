Решения Тухеля, травма Де Брёйне и магия Канте: как «Челси» в третий раз подряд одолел «Сити» и выиграл Лигу чемпионов

Томас Тухель тактически перехитрил Хосепа Гвардиолу. Его ставка на игру вторым номером и быстрые контратаки полностью оправдала себя, тогда как соперник с трудом добирался до чужой штрафной и нанёс лишь один удар в створ ворот. Вдобавок во втором тайме травму получил один из ключевых исполнителей горожан Кевин Де Брёйне. А вот лидер лондонцев Н'Голо Канте проделал огромный объём работы и в итоге был признан лучшим футболистом противостояния. Как «Челси» в третий раз подряд одолел «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов — в материале RT.

Бессмысленная инициатива «Манчестер Сити»

Противостояние «Манчестер Сити» и «Челси» в финале Лиги чемпионов вызвало у болельщиков огромный интерес. Дело в том, что за последние два месяца пути команд пересеклись уже в третий раз. Причём обе предыдущие встречи остались за лондонцами, которые после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля пережили настоящее возрождение. Немецкий специалист последовательно обыграл Хосепа Гвардиолу сначала в полуфинале Кубка Англии (1:0), а затем и в АПЛ (2:1). Тем более тренер горел желанием взять главный еврокубок со второй попытки. В прошлом году его ПСЖ в решающем противостоянии уступил «Баварии».

В свою очередь, каталонец в заключительном матче сезона не стал осторожничать и сделал ставку на предельно атакующую схему 4—3—3, которую использовал в большинстве последних встреч. Впереди расположились Рахим Стерлинг (левый фланг), Кевин Де Брёйне (центр) и Рияд Марез (правый). Ударный кулак в центре поля составили Филип Фоден, Бернарду Силва и отвечающий за страховку Илкай Гюндоган. При этом при владении команда часто выстраивалась по расстановке в три центральных защитника, а Александр Зинченко поднимался выше.

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«Челси» решил не искать добра от добра и также сыграл на своих сильных сторонах: три центральных защитника (Тьяго Силва, Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта), два опорника (Жоржиньо и Н'Голо Канте) и быстрые Мэйсон Маунт, Кай Хаверц и Тимо Вернер впереди.

Достаточно быстро стало очевидно, что план на игру Гвардиолы не работает. Горожане, хотя и владели преимуществом, оказывались не в состоянии пройти эшелонированную оборону соперника. Соперник же только рад был отдать им мяч. В центре поля все подходы к штрафной были перекрыты, а на флангах надёжно действовали Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, практически не позволявшие обыгрывать себя Марезу и Стерлингу один в один. В тех редких случаях, когда сопернику всё же удавалось приблизиться к чужим воротам, у лондонцев чётко работала подстраховка.

Как результат, в первом тайме у «Манчестера» практически не было моментов. Вспоминается разве что выход Стерлинга в самом начале матча, с которым не без труда справился Эдуард Менди. Забегая вперёд, этот удар оказался единственным в створ за весь матч для чемпиона Англии. Разумеется, с такой статистикой рассчитывать на победу в финале ЛЧ было сложно.

Зато все задумки Тухеля сработали практически идеально. Как и во встречах с «Атлетико» и «Реалом», команда делала ставку на высокий прессинг, отбор и быстрые, стремительные контратаки.

Это раз за разом приносило свои плоды. Один Вернер пару раз «простил» оппонента. Сначала он чудом не попал по мячу из убойной позиции после прострела с левого фланга, а затем из пределов штрафной пробил прямо в руки Эдерсону.

Разумеется, наиболее важную роль в разрушении в составе «Челси» играл Н'Голо Канте. УЕФА неслучайно признал именно его лучшим футболистом матча. Если говорить языком цифр, француз совершил три отбора, два выноса и столько же перехватов. При этом он выполнил 34 передачи с точностью 85,3% — высочайший показатель для опорника. И Канте не искал лёгких путей, а стремился обострить игру. Например, вспоминается его отбор на своей половине поля незадолго до первого (и единственного) гола, последующий рейд на 40 м и передача в штрафную Хаверцу.

В конце первого тайма произошло, казалось, неприятное для лондонцев событие — травму получил Силва. Его место на поле занял Андреас Кристенсен. Однако это никак не повлияло на команду. Мало того, практически тут же она забила. Подопечные Тухеля вновь сыграли на своих сильных сторонах, организовав стремительную атаку. Оборона «Сити» в этом эпизоде рассыпалась, а Зинченко не уследил за Хаверцем. Причём для немца данный гол стал дебютным в ЛЧ.

Чемпионское спокойствие «Челси»

Возникало ощущение, что Гвардиола просто не понимал, как изменить ход игры. Показательно, что после перерыва он не стал делать замен и перестраивать схему. На это его заставила пойти только травма Де Брёйне на исходе часа противостояния. С одной стороны, потерю такого исполнителя можно назвать катастрофой для команды. С другой — футболисты «Челси» сделали всё для того, чтобы бельгиец практически не встречался с мячом. После ухода полузащитника манкунианцы наконец перешли на схему с выдвинутым вперёд нападающим — им стал Габриэл Жезус. При этом место также проведшего не самую удачную встречу Бернарду Силвы занял Фернандиньо, которому предстояло страховать партнёров в опорной зоне.

Тухель ответил моментально. Немец снял с игры Вернера, который к тому моменту заметно подустал и практически перестал цепляться за мяч, и выпустил Кристиана Пулишича в расчёте на его свежесть в атаке. Символично, что именно американец мог снять все вопросы об исходе противостояния, но на 72-й минуте не попал в дальний угол.

«Манчестеру» рокировки помогли окончательно забрать мяч под свой контроль. Владение коллектива достигло в итоге 58%. Также команда выполнила 538 точных пасов против 330 у оппонента. Но большинство из них — поперёк поля. У «Сити» по-прежнему не получалось проникать в чужую штрафную. Катастрофическая статистика: во втором тайме чемпион Англии не нанёс ни одного удара в створ ворот Менди. Сенегалец, ставший первым с 1985 года африканцем, сыгравшим в финале ЛЧ, легко провёл девятый матч на ноль в завершившемся сезоне главного еврокубка и повторил рекорд турнира по этому показателю.

Не слишком помог подопечным Гвардиолы и выход Жезуса, который редко выигрывал борьбу у мощных Рюдигера и Кристенсена. Лишь в концовке с появлением на поле Серхио Агуэро горожанам удалось потрепать нервы лондонцам, а на седьмой добавленной ко второму тайму минуте Фоден даже упустил явный момент, пробив выше из-за пределов штрафной.

Однако ответный гол «Сити» вышел бы в высшей степени несправедливым, поскольку Тухель тактически полностью переиграл визави и со второй попытки всё-таки стал победителем ЛЧ. Также ему удалось продолжить удачную серию для немецких специалистов. В 2019-м Юрген Клопп в ЛЧ добился успеха с «Ливерпулем», а в 2020-м Ханс-Дитер Флик — с «Баварией». «Челси» же снова, как и в 2012-м, выиграл главный еврокубок после смены тренера по ходу сезона.