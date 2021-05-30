«Зенит» попадёт в третью корзину при жеребьёвке ЛЧ после победы «Челси»

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Победа лондонского «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов изменила распределение команд по корзинам при жеребьёвке группового этапа сезона-2021/22.

Изначально петербургский клуб должен был попасть в первую корзину, однако после побед «Вильярреала» в Лиге Европы и «Челси» в Лиге чемпионов переместился в третью.

Места в первой корзине, помимо чемпионов еврокубковых турниров, займут победители национальных лиг: «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг».

Помимо «Зенита», в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22 от России сыграет московский «Спартак», который стартует с квалификационного раунда турнира.

Ранее сообщалось, что «Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории.

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