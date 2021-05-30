Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что его подопечные хорошо сыграли и проявили смелость, особенно во втором тайме.

«Они сделали всё и выложились. Хочу поздравить их с исключительным сезоном и игрой, показанной в финале. Всегда нужно стараться выиграть. «Челси» — хорошая команда, но мы отлично играли против них. Во втором тайме мы заслужили забить один мяч, но не смогли этого сделать», — добавил специалист.

«Манчестер Сити» в первом в истории клуба финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» со счётом 0:1. Согласно официальной статистике УЕФА подопечные Гвардиолы за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот лондонской команды, дважды — мимо, а ещё четыре попытки были заблокированы соперниками.

Ранее Томас Тухель заявил, что «Челси» хотел стать камнем в бутсе «Манчестер Сити».

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