Британское сражение за главный еврокубок: «Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов
- Reuters
- © Manu Fernandez
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29 мая 2021
Весьма любопытно, как Кристенсен войдёт в эту игру. Всё-таки наличие опытнейшего Силвы очень важно для оборонительных построений «Челси», как и его первый пас. Но, по идее, датчанин не должен испытать серьёзные проблемы. (42')
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М-да, всё-таки замена. Силва практически на ровном месте умудрился получить травму и покинул поле со слезами на глазах, а потом и вовсе накрыл голову футболкой. Андреас Кристенсен выходит вместо него. (39')
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Великолепный перехват на своей половине поля совершил Канте и протащил мяч вперёд к чужой штрафной. Там он уже нашёл передачей Хаверца. Кай пытался на замахе убрать защитника и потом пробить, но потерпел фиаско. Зинченко хорошо сыграл в отборе. (38')
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У нас небольшая пауза на водопой, во время которой медицинскую помощь получает Тьяго Силва. Опытный бразилец неудачно приземлился на газон после единоборства с Фоденом, но, кажется, готов продолжать игру. (36')
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Первая жёлтая карточка. Её получил Гюндоган за игру прямой ногой против Маунта. Некоторое время Мэйсону оказывали помощь врачи. (34')
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К сожалению, если резюмировать, опасных моментов у нас пока не так много. Вспоминаются разве что упущенные шансы Вернера. Пока на поле идут футбольные «шахматы». Кто же кого перехитрит? (34')
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А «Челси», получая мяч, до последнего им дорожит. Лондонцы стремятся по максимуму исключить риск из собственных передач и предпочитают делать пас ближнему. Впереди же всегда дежурит готовый убежать Вернер. (32')
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Вновь «горожане» забрали мяч под свой контроль. Пытаются они растянуть оборону соперника и обнаружить свободное пространство. Уокер подключился к атаке по правому флагу и сумел продавить Чилуэлла, но его прострелу в штрафную немного не хватило точности. (30')
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Неприятная ответка «Манчестер Сити». Фоден получил мяч в штрафной в убойной позиции — забивай — не хочу! Но в последний момент каким-то чудом в подкате Рюдигер успел накрыть этот «выстрел». В результате мяч порванным прилетел в руки Менди. (28')
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Канте заработал достаточно опасный стандарт на правом полуфланге. Но у Хаверца после подачи Джеймса удар толком не получился. Снова игра заметно успокоилась. (26')