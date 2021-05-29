Британское сражение за главный еврокубок: «Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов

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Борислав Головин
«Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов. «Горожане» имеют возможность впервые в истории завоевать главный еврокубок. Лондонцы постараются сделать это во второй раз. При этом синие после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера дважды подряд обыграли коллектив Хосепа Гвардиолы. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.
Британское сражение за главный еврокубок: «Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © Manu Fernandez
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Автообновление

  • 29 мая 2021

    Весьма любопытно, как Кристенсен войдёт в эту игру. Всё-таки наличие опытнейшего Силвы очень важно для оборонительных построений «Челси», как и его первый пас. Но, по идее, датчанин не должен испытать серьёзные проблемы. (42')

  • М-да, всё-таки замена. Силва практически на ровном месте умудрился получить травму и покинул поле со слезами на глазах, а потом и вовсе накрыл голову футболкой. Андреас Кристенсен выходит вместо него. (39')

  • Великолепный перехват на своей половине поля совершил Канте и протащил мяч вперёд к чужой штрафной. Там он уже нашёл передачей Хаверца. Кай пытался на замахе убрать защитника и потом пробить, но потерпел фиаско. Зинченко хорошо сыграл в отборе. (38')

  • У нас небольшая пауза на водопой, во время которой медицинскую помощь получает Тьяго Силва. Опытный бразилец неудачно приземлился на газон после единоборства с Фоденом, но, кажется, готов продолжать игру. (36')

  • Первая жёлтая карточка. Её получил Гюндоган за игру прямой ногой против Маунта. Некоторое время Мэйсону оказывали помощь врачи. (34')

  • К сожалению, если резюмировать, опасных моментов у нас пока не так много. Вспоминаются разве что упущенные шансы Вернера. Пока на поле идут футбольные «шахматы». Кто же кого перехитрит? (34')

  • А «Челси», получая мяч, до последнего им дорожит. Лондонцы стремятся по максимуму исключить риск из собственных передач и предпочитают делать пас ближнему. Впереди же всегда дежурит готовый убежать Вернер. (32')

  • Вновь «горожане» забрали мяч под свой контроль. Пытаются они растянуть оборону соперника и обнаружить свободное пространство. Уокер подключился к атаке по правому флагу и сумел продавить Чилуэлла, но его прострелу в штрафную немного не хватило точности. (30')

  • Неприятная ответка «Манчестер Сити». Фоден получил мяч в штрафной в убойной позиции — забивай — не хочу! Но в последний момент каким-то чудом в подкате Рюдигер успел накрыть этот «выстрел». В результате мяч порванным прилетел в руки Менди. (28')

  • Канте заработал достаточно опасный стандарт на правом полуфланге. Но у Хаверца после подачи Джеймса удар толком не получился. Снова игра заметно успокоилась. (26')

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