Британское сражение за главный еврокубок: «Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» играют в финале Лиги чемпионов. «Горожане» имеют возможность впервые в истории завоевать главный еврокубок. Лондонцы постараются сделать это во второй раз. При этом синие после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера дважды подряд обыграли коллектив Хосепа Гвардиолы. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.

Reuters

© Manu Fernandez