Газзаев о матче «Манчестер Сити» — «Челси»: в финале ЛЧ нет фаворитов

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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси».
Газзаев о матче «Манчестер Сити» — «Челси»: в финале ЛЧ нет фаворитов
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Сложно сказать, кто в этом матче фаворит. Сегодня играют две команды, которые входят в число лидеров чемпионата Англии. Это финал Лиги чемпионов, тут нет фаворитов. Совсем недавно мы смотрели финал Лиги Европы, где явным фаворитом был МЮ. Однако матч сложился не в их пользу», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сложно давать прогноз на такие игры, а победа в матче будет главным достижением для команд.

«Гвардиола трижды выигрывал этот трофей, он захочет сделать это и в четвёртый раз. Тем более что «Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Давайте сегодня насладимся прекрасным футболом!» — сказал Газзаев.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск. 

Ранее Динияр Билялетдинов выразил мнение, что «Манчестер Сити» можно назвать фаворитом ЛЧ.

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