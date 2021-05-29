Билялетдинов о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» можно назвать фаворитом, но не явным

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити» можно назвать фаворитом, но не явным. Эта команда действует более сбалансированно в атакующей линии, как мне кажется», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что коллективы команд отлично знают друг друга и совсем недавно играли в полуфинале Кубка Англии, поэтому будут спокойны.

«Отдам предпочтение «Манчестеру», хотя болеть буду за лондонскую команду. Почему? Хочется, чтобы «Челси» напомнил о себе в Лиге чемпионов», — добавил Билялетдинов.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что будет болеть за «Челси» в финале ЛЧ.