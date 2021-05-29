Канчельскис заявил, что будет болеть за «Челси» в финале ЛЧ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

«Всегда говорю, что в финалах нет фаворита. Это финал Лиги чемпионов», — цитирует экс-игрока «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в таких матчах бессмысленно кому-то отдавать предпочтение, так как шансы всегда равны.

«Конечно, я буду переживать за «Челси». «Сити» — мои враги. В Манчестере есть только одна команда — «Манчестер Юнайтед». Никогда другой команды в нём я не видел и не увижу. Сегодня будем болеть именно за «Челси», — добавил Канчельскис.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Артём Дзюба заявил, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.