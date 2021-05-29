Канчельскис заявил, что будет болеть за «Челси» в финале ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Канчельскис заявил, что будет болеть за «Челси» в финале ЛЧ
  • © Официальный аккаунт Андрея Канчельскиса
  • Instagram

«Всегда говорю, что в финалах нет фаворита. Это финал Лиги чемпионов», — цитирует экс-игрока «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в таких матчах бессмысленно кому-то отдавать предпочтение, так как шансы всегда равны.

«Конечно, я буду переживать за «Челси». «Сити» — мои враги. В Манчестере есть только одна команда — «Манчестер Юнайтед». Никогда другой команды в нём я не видел и не увижу. Сегодня будем болеть именно за «Челси», — добавил Канчельскис.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Артём Дзюба заявил, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить