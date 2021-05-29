Президент УЕФА выступил за формат «Финала четырёх» для Лиги чемпионов

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал идею проведения финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».
Президент УЕФА выступил за формат «Финала четырёх» для Лиги чемпионов
  • © REUTERS / Alkis Konstantinidis

«Я выступаю за формат «Финала четырёх» в Лиге чемпионов. Он может быть эффективным с точки зрения доходов, если всё будет сделано правильно», — цитирует Чеферина L'Equipe.

При этом президент УЕФА отметил, что решение об изменении формата Лиги чемпионов ещё не принято.

«У проведения «Финала четырёх» после 2024 года есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола с другими мероприятиями. С другой стороны — для клубов это означает потерю домашних матчей», — сказал он.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.

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