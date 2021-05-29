Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года
  • Reuters

«Это иррациональная идея. После чемпионата мира 2022 года следующий турнир пройдёт в 2026, а в 2028 состоится чемпионат Европы. И если в 2028-м будет Мундиаль, европейские сборные не примут в нём участия», — цитирует Чеферина Record.

Президент УЕФА отметил, что, если кто-то сможет грамотно обосновать эту идею, он готов выслушать, но с нынешним календарём, по его мнению, это невозможно.

«Представьте, каково игрокам проводить месячный турнир каждый год. У футболистов уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки», — сказал он.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат мира — 2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Семёнов сравнил уровень чемпионатов Европы и мира по футболу.

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