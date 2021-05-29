Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Это иррациональная идея. После чемпионата мира 2022 года следующий турнир пройдёт в 2026, а в 2028 состоится чемпионат Европы. И если в 2028-м будет Мундиаль, европейские сборные не примут в нём участия», — цитирует Чеферина Record.

Президент УЕФА отметил, что, если кто-то сможет грамотно обосновать эту идею, он готов выслушать, но с нынешним календарём, по его мнению, это невозможно.

«Представьте, каково игрокам проводить месячный турнир каждый год. У футболистов уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки», — сказал он.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат мира — 2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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