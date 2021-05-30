Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл трофей ЛЧ

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо стал автором уникального исторического достижения.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт OptaJose. Испанский защитник лондонского «Челси» впервые в карьере стал обладателем главного европейского трофея. Дедушка футболиста, Маркитос Алонсо, который также выступал на позиции защитника, становился обладателем Кубка европейских чемпионов пять раз кряду в составе мадридского «Реала» — с 1956 по 1960 год.

В 2012 году Алонсо-старший ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Ранее Капелло выразил мнение, что Гвардиола ошибся при выборе состава на финал ЛЧ.