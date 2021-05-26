«Поездка в Белоруссию неоправданна»: как страны Европы отказываются от ЧЕ по велотреку в Минске и требуют перенести его

Германия и Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по трековым велогонкам, который должен пройти с 23 по 27 июня в Минске. Поводом для этого стали последние события, связанные с экстренной посадкой самолёта Ryanair. Немецкая сторона также призвала перенести первенство континента из Белоруссии в другую страну. В ближайшее время Европейский велосипедный союз соберётся для рассмотрения этого вопроса. Ранее о готовности принять состязания заявляли Нидерланды, Литва и Дания.

Чемпионат Европы по трековым велогонкам в Минске, проведение которого запланировано на 23—27 июня, оказался под угрозой срыва. Несколько команд отказались от участия в нём после инцидента с самолётом Ryanair, и теперь соревнования могут быть перенесены из Белоруссии в другую страну.

Первой о нежелании участвовать в состязаниях, которые можно назвать главной репетицией перед летними Олимпийскими играми в Токио, объявила немецкая сборная. Федерация велоспорта Германии сообщила Европейскому велосипедному союзу (UEC), что «не может выступать на чемпионате Европы в свете последних событий», произошедших в Белоруссии, и предложила найти другое место для проведения соревнований.

Представители немецкой федерации добавили, что в UEC тоже обеспокоены сложившейся ситуацией, и в четверг Союз проведёт собрание, чтобы решить возникшую проблему и, вероятно, перенести первенство в другую страну. Позже в UEC подтвердили, что данный вопрос действительно будет обсуждаться на заседании управляющего совета, и решение по поводу проведения чемпионата Европы будет принято 27 мая. До этого момента других официальных комментариев по теме не будет.

К Германии также присоединилась сборная Нидерландов. Директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг заявил, что решение об отказе от участия продиктовано вопросами безопасности спортсменов.

«Мы решили не ехать. В нынешних условиях поездка в Белоруссию неоправданна для спортсменов и персонала. Это не политическое заявление. Мы приняли это решение, исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», — цитирует Венеберга РИА Новости со ссылкой на NOS.

Глава нидерландской федерации отметил, что такое решение было принято его организацией самостоятельно. По его мнению, если к бойкоту присоединятся другие страны, то у UEC не останется выбора, кроме как отменить или перенести соревнования. Венеберг также заявил, что если чемпионат Европы состоится в другом месте, то сборная Нидерландов приедет на него.

Против проведения европейского первенства в Минске также выступили в Великобритании. Спортивный директор Британской федерации велоспорта Стивен Парк заявил, что Белоруссия ни при каких обстоятельствах не должна принимать у себя соревнования, и призвал UEC к действиям.

«В связи с тем что 27 государств — членов Евросоюза запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией и грозят ей дальнейшими экономическими санкциями, UEC просто не сможет провести чемпионат Европы по велотреку в Минске в следующем месяце», — написал Парк в Twitter.

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Призывы перенести первенство континента из Белоруссии уже неоднократно звучали в этом году до случая с самолётом Ryanair. В марте негосударственный белорусский Фонд спортивной солидарности написал письмо в UEC с требованием поменять место проведения турнира в связи с нарушениями прав человека в стране. Но тогда в Европейском велосипедном союзе отметили, что перевести соревнования в другую страну не представляется возможным.

«У нас заключён контракт, согласно которому данные соревнования должны пройти в конкретное время в конкретном месте. Нам не удалось найти другое подходящее место проведения на указанные даты. Как вам известно, мы все пострадали в результате пандемии, особенно отрицательно она сказалась на трековых велогонщиках, которые лишились возможности участвовать в соревнованиях. Недавняя отмена Кубка наций в Ньюпорте — тому пример. Поэтому чемпионат Европы будет ключевым событием для европейских велогонщиков в плане подготовки к предстоящим Олимпийским играм», — говорил глава UEC Энрико Делла Каса.

По данным портала Cyclingtips, за последние месяцы несколько стран изъявляли желание принять у себя чемпионат Европы и обращались по этому поводу в UEC. С предложениями к головной организации якобы выступили Нидерланды, Литва и Дания, причём последняя обещала полностью покрыть все расходы по проведению состязаний. Однако в UEC каждый раз отказывались от переноса.

Ранее из Белоруссии уже были перенесены несколько крупных соревнований. Чемпионат мира по хоккею, проходящий в эти дни, был доверен Латвии, а мировое первенство по современному пятиборью, которое должно было состояться в Минске с 7 по 13 июня, переместилось в Египет. Также в Белоруссии должен был летом пройти чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет, но он был отменён из-за пандемии коронавируса. Вместо этого планируется, что страна получит право провести турнир в 2025 году.

После Олимпийских игр в Токио следующим крупным соревнованием по трековым велогонкам станет чемпионат мира в Туркменистане, и на фоне событий вокруг Белоруссии может развернуться дискуссия о бойкоте этих соревнований тоже. По крайней мере такую возможность уже сейчас допускает Венеберг. Он заявил, что Международный союз велосипедистов должен получить сигнал о том, что не все страны согласны с решением провести мировой форум в Ашхабаде.