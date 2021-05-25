Обнародован текст письма Фазеля мэру Риги после снятия флага Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис опубликовал текст письма президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля.

«С большим удивлением мы узнали о том, что вы сегодня сделали с флагом Федерации хоккея Республики Белоруссия, члена IIHF. Вы публично сняли флаг с различных точек в Риге и сделали открытое заявление в социальных сетях, что этот флаг не должен находиться в Риге», — говорится в письме Фазеля.

Президент IIHF Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг федерации.

«Согласно уставу Международной федерации хоккея, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем убрать любую связь IIHF с политическими заявлениями», — сказано в письме.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ранее в Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге.