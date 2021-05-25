Фетисов назвал беспределом снятие флага федерации хоккея в Риге

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Это полный беспредел и бесконтрольщина. Всё, что прописано в регламенте, должно соблюдаться. Происходит какая-то самодеятельность», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего хоккеиста, подобными вопросами должен заняться оргкомитет чемпионата мира.

«Если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело. А если нет, то за данный поступок нужно нести наказание», — сказал он.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее был обнародован текст письма Фазеля мэру Риги после снятия флага Белоруссии.