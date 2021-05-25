Милонов призвал сборную России бойкотировать ЧМ по хоккею
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- РИА Новости
«Надо поддержать белорусов. Нужен полный бойкот, приостановка дипломатических отношений, приостановка торговых связей. И ни одной шпротины больше у них не покупать, пусть сами со своим бальзамом сидят», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, сборной России по хоккею стоит бойкотировать продолжение чемпионата мира и призвать сделать то же самое и другие национальные команды.
«Делать там нечего, нужно всем уехать», — добавил он.
Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.
Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.