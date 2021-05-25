Милонов призвал сборную России бойкотировать ЧМ по хоккею

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Депутат Государственной думы России Виталий Милонов поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Милонов призвал сборную России бойкотировать ЧМ по хоккею
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Надо поддержать белорусов. Нужен полный бойкот, приостановка дипломатических отношений, приостановка торговых связей. И ни одной шпротины больше у них не покупать, пусть сами со своим бальзамом сидят», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, сборной России по хоккею стоит бойкотировать продолжение чемпионата мира и призвать сделать то же самое и другие национальные команды.

«Делать там нечего, нужно всем уехать», — добавил он.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.

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