Милонов призвал сборную России бойкотировать ЧМ по хоккею

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Надо поддержать белорусов. Нужен полный бойкот, приостановка дипломатических отношений, приостановка торговых связей. И ни одной шпротины больше у них не покупать, пусть сами со своим бальзамом сидят», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, сборной России по хоккею стоит бойкотировать продолжение чемпионата мира и призвать сделать то же самое и другие национальные команды.

«Делать там нечего, нужно всем уехать», — добавил он.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.