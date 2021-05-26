Германия и Нидерланды отказались от участия в ЧЕ по велотреку в Минске

Сборные Германии и Нидерландов по трековым велогонкам отказались от участия в чемпионате Европы, который пройдёт с 23 по 27 июня в Минске.

Reuters

Об отказе немецких спортсменов сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Германии. После этого о решении пропустить соревнования заявил глава директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг. В Германии также призвали Европейский союз велосипедистов перенести соревнования из Белоруссии в другую страну. Ожидается, что решение будет принято 27 мая. Ранее Кожевников призвал выгнать рижское «Динамо» из КХЛ из-за скандала на ЧМ-2021.