Германия и Нидерланды отказались от участия в ЧЕ по велотреку в Минске
- Reuters
Об отказе немецких спортсменов сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Германии.
После этого о решении пропустить соревнования заявил глава директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг.
В Германии также призвали Европейский союз велосипедистов перенести соревнования из Белоруссии в другую страну. Ожидается, что решение будет принято 27 мая.
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