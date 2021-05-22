Золото Рылова, усталость Колесникова и мировой рекорд 16-летней итальянки: чем запомнился шестой день ЧЕ по плаванию
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Поражение Пригоды и победа Рылова
Шестой день чемпионата Европы по плаванию в Будапеште оказался для сборной России самым бедным на выступления в финале. Рассчитывать на медали могли только два спортсмена — Кирилл Пригода в заплыве на 50 м брассом и Евгений Рылов в 200-метровке на спине. Все другие российские пловцы, выступавшие в субботу, боролись за возможность выступить в воскресных финалах.
Пригоде претендовать на награду было слишком тяжело. В финал он вышел с восьмым временем, уступив 0,78 секунды непобедимому брассисту Адаму Пити из Великобритании. Отставание от других претендентов на медали тоже было довольно приличным для такой короткой дистанции.
Сотворить чудо Пригоде не удалось: пловец из Санкт-Петербурга с первых метров оказался позади основных фаворитов и не успевал ликвидировать отставание. Ему удалось только подняться на седьмое место. Лучшим ожидаемо стал Пити, сотворивший четвёртый золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м на чемпионатах Европы. Пригода проиграл британцу больше секунды.
Для Рылова же любое место, кроме первого, могло считаться неудачей. На дистанции 200 м он выиграл два чемпионата мира и последний чемпионат Европы. Но вызов ему собирался бросить британец Люк Гринбэнк, дважды выплывавший из 1:55, чего Рылов в Будапеште пока не делал.
Финальный заплыв долгое время складывался не в пользу российского пловца. По итогам 150 м Рылов проигрывал не только Гринбэнку, но и французу Йоанну Ндойе Бруару. На финишной прямой россиянин зачастил с гребками и смог догнать британца. Судьба золота решалась в касании, и здесь проворней оказался действующий чемпион Старого Света. Рылов выиграл свою третью медаль в Будапеште и первую не в эстафетах. Как и Гринбэнк, он выплыл из 1:55, но выиграл у него 0,16 секунды.
Рекорд Хоссу и долгожданное золото Хемскерк
Из событий других финалов в первую очередь стоит выделить победу голландки Фемке Хемскерк. 33-летняя пловчиха за свою карьеру неоднократно выигрывала медали на чемпионатах Европы, но среди них не было ни одной личной золотой. Это удалось исправить в финале женской 100-метровки кролем. Хемскерк одержала победу с высоким для нынешнего сезона результатом 53,05 секунды. Россиянка Мария Каменева накануне не стала выступать в полуфинале и поэтому поспорить за медаль не могла.
Историю первенства континента переписала венгерка Катинка Хоссу. Перед финалом в комплексном плавании на 200 м она делила медальный рекорд со шведкой Сарой Шёстрём: обе великие пловчихи за свою карьеру завоевали 23 награды на этих соревнованиях. Теперь Хоссу стала единоличным лидером. В свою богатую коллекцию она добавила бронзу, уступив израильтянке Анастасии Горбенко и британке Эбби Вуд. При этом у венгерки оборвалась её серия из пяти побед подряд в комплексной 200-метровке.
Первую золотую медаль дня завоевал украинец Михаил Романчук. У него состоялась невероятная дуэль с итальянцем Грегорио Пальтриньери на дистанции 800 м кролем. До последней сотни метров они держались рядом, и только на финише пловец из Ровно снова взял верх.
А последний комплект наград был разыгран в смешанной эстафете 4х100 м кролем. Россияне в предварительных заплывах стали девятыми и поэтому только со стороны наблюдали, как золото выиграли британские пловцы.
Рекорд Пилато и неудача Колесникова
Богатыми на события выдались и полуфинальные заплывы. Оглушительную сенсацию сотворила 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато. Она побила мировой рекорд американки Лилли Кинг в заплыве на 50 м брассом — теперь ориентиром для всех спортсменок являются 29,30 секунды. Со вторым временем в финал прошла Юлия Ефимова. Она проплыла медленнее Пилато на 0,95 секунды, но такой результат всё равно может считаться очень хорошим: в мировом рейтинге этого сезона 29-летняя спортсменка поднялась на третью строчку. Восьмой стала ещё одна россиянка — Татьяна Белоногофф.
Поборется за медаль в воскресенье и Арина Суркова. В полуфинале 50 м баттерфляем она показала общее четвёртое время, при этом её отставание от лидера Мелани Эник из Франции нельзя назвать критическим — всего лишь 0,22 секунды. На дистанции вдвое длиннее в финал также пробился Михаил Вековищев, но надёжному эстафетчику, уже выигравшему два золота в Будапеште, будет непросто бороться за подиум со своим седьмым временем.
Вообще в 100-метровке баттерфляем лидером российской сборной является вице-чемпион мира Андрей Минаков, но он показал только 13-й результат. Ещё больше не повезло Клименту Колесникову, который пытался отобраться в финал на 50 м вольным стилем. Снова, так же как и в 100-метровке на спине, он стал последним. Одержать четвёртую победу в Будапеште Колесников теперь сможет только в комплексной эстафете, если попадёт в её состав.
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