Золото Рылова, усталость Колесникова и мировой рекорд 16-летней итальянки: чем запомнился шестой день ЧЕ по плаванию

В Будапеште завершился шестой день плавательного турнира чемпионата Европы по водным видам спорта. Сборная России завоевала только одну медаль. Победу одержал Евгений Рылов в заплыве на 200 м на спине. Климент Колесников не смог пробиться в финал на дистанции 50 м кролем. Юлия Ефимова отобралась в решающий заплыв 50-метровки брассом со вторым временем позади итальянки Бенедетты Пилато, побившей мировой рекорд.

Поражение Пригоды и победа Рылова

Шестой день чемпионата Европы по плаванию в Будапеште оказался для сборной России самым бедным на выступления в финале. Рассчитывать на медали могли только два спортсмена — Кирилл Пригода в заплыве на 50 м брассом и Евгений Рылов в 200-метровке на спине. Все другие российские пловцы, выступавшие в субботу, боролись за возможность выступить в воскресных финалах.

Пригоде претендовать на награду было слишком тяжело. В финал он вышел с восьмым временем, уступив 0,78 секунды непобедимому брассисту Адаму Пити из Великобритании. Отставание от других претендентов на медали тоже было довольно приличным для такой короткой дистанции.

Также по теме «Амёбы не ставят рекорды мира»: Ильченко о таланте Колесникова, неопытности Кирпичниковой и ситуации с Ефимовой Российские пловцы выглядели впечатляюще на чемпионате Европы по водным вида спорта в Будапеште. Об этом в интервью RT заявила...

Сотворить чудо Пригоде не удалось: пловец из Санкт-Петербурга с первых метров оказался позади основных фаворитов и не успевал ликвидировать отставание. Ему удалось только подняться на седьмое место. Лучшим ожидаемо стал Пити, сотворивший четвёртый золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м на чемпионатах Европы. Пригода проиграл британцу больше секунды.

Для Рылова же любое место, кроме первого, могло считаться неудачей. На дистанции 200 м он выиграл два чемпионата мира и последний чемпионат Европы. Но вызов ему собирался бросить британец Люк Гринбэнк, дважды выплывавший из 1:55, чего Рылов в Будапеште пока не делал.

Финальный заплыв долгое время складывался не в пользу российского пловца. По итогам 150 м Рылов проигрывал не только Гринбэнку, но и французу Йоанну Ндойе Бруару. На финишной прямой россиянин зачастил с гребками и смог догнать британца. Судьба золота решалась в касании, и здесь проворней оказался действующий чемпион Старого Света. Рылов выиграл свою третью медаль в Будапеште и первую не в эстафетах. Как и Гринбэнк, он выплыл из 1:55, но выиграл у него 0,16 секунды.

Рекорд Хоссу и долгожданное золото Хемскерк

Из событий других финалов в первую очередь стоит выделить победу голландки Фемке Хемскерк. 33-летняя пловчиха за свою карьеру неоднократно выигрывала медали на чемпионатах Европы, но среди них не было ни одной личной золотой. Это удалось исправить в финале женской 100-метровки кролем. Хемскерк одержала победу с высоким для нынешнего сезона результатом 53,05 секунды. Россиянка Мария Каменева накануне не стала выступать в полуфинале и поэтому поспорить за медаль не могла.

Также по теме Золото Чупкова, бронза Чимровой и неудача Колесникова: чем запомнился очередной день ЧЕ по плаванию На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште завершился четвёртый день турнира по плаванию. Антон Чупков одержал победу на...

Историю первенства континента переписала венгерка Катинка Хоссу. Перед финалом в комплексном плавании на 200 м она делила медальный рекорд со шведкой Сарой Шёстрём: обе великие пловчихи за свою карьеру завоевали 23 награды на этих соревнованиях. Теперь Хоссу стала единоличным лидером. В свою богатую коллекцию она добавила бронзу, уступив израильтянке Анастасии Горбенко и британке Эбби Вуд. При этом у венгерки оборвалась её серия из пяти побед подряд в комплексной 200-метровке.

Первую золотую медаль дня завоевал украинец Михаил Романчук. У него состоялась невероятная дуэль с итальянцем Грегорио Пальтриньери на дистанции 800 м кролем. До последней сотни метров они держались рядом, и только на финише пловец из Ровно снова взял верх.

А последний комплект наград был разыгран в смешанной эстафете 4х100 м кролем. Россияне в предварительных заплывах стали девятыми и поэтому только со стороны наблюдали, как золото выиграли британские пловцы.

Рекорд Пилато и неудача Колесникова

Богатыми на события выдались и полуфинальные заплывы. Оглушительную сенсацию сотворила 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато. Она побила мировой рекорд американки Лилли Кинг в заплыве на 50 м брассом — теперь ориентиром для всех спортсменок являются 29,30 секунды. Со вторым временем в финал прошла Юлия Ефимова. Она проплыла медленнее Пилато на 0,95 секунды, но такой результат всё равно может считаться очень хорошим: в мировом рейтинге этого сезона 29-летняя спортсменка поднялась на третью строчку. Восьмой стала ещё одна россиянка — Татьяна Белоногофф.

Поборется за медаль в воскресенье и Арина Суркова. В полуфинале 50 м баттерфляем она показала общее четвёртое время, при этом её отставание от лидера Мелани Эник из Франции нельзя назвать критическим — всего лишь 0,22 секунды. На дистанции вдвое длиннее в финал также пробился Михаил Вековищев, но надёжному эстафетчику, уже выигравшему два золота в Будапеште, будет непросто бороться за подиум со своим седьмым временем.

Вообще в 100-метровке баттерфляем лидером российской сборной является вице-чемпион мира Андрей Минаков, но он показал только 13-й результат. Ещё больше не повезло Клименту Колесникову, который пытался отобраться в финал на 50 м вольным стилем. Снова, так же как и в 100-метровке на спине, он стал последним. Одержать четвёртую победу в Будапеште Колесников теперь сможет только в комплексной эстафете, если попадёт в её состав.