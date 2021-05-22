Каменева заявила, что была удивлена решению повторно провести финал ЧЕ на дистанции 100 м на спине
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«Должна сказать, что второй заплыв дался мне не так сложно, но при этом время я показала немного хуже. Вместе с тем я рада, что мне удалось подтвердить своё третье место. Я была крайне удивлена, когда мне сказали, что я должна снова выступить», — приводит слова Каменевой ТАСС.
И в первом заплыве, результаты которого были аннулированы, и в повторном Каменева заняла третье место.
Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.