Каменева заявила, что была удивлена решению повторно провести финал ЧЕ на дистанции 100 м на спине

Россиянка Мария Каменева прокомментировала решение Европейской лиги плавания (LEN) провести повторный финальный заплыв на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.

«Должна сказать, что второй заплыв дался мне не так сложно, но при этом время я показала немного хуже. Вместе с тем я рада, что мне удалось подтвердить своё третье место. Я была крайне удивлена, когда мне сказали, что я должна снова выступить», — приводит слова Каменевой ТАСС.

И в первом заплыве, результаты которого были аннулированы, и в повторном Каменева заняла третье место.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.