Вратарь «Рубина», плеймейкер «Сочи» и супербомбардир «Зенита»: символическая сборная минувшего сезона РПЛ по версии RT

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в 2021 году отыграл на ноль шесть матчей, отразил два пенальти и помог своей команде пробиться в еврокубки. Ведран Чорлука в 35 лет продолжал цементировать оборону «Локомотива» и привёл железнодорожников к бронзовым медалям. 12 голов и семь результативных передач другого ветерана, Кристиана Нобоа, позволили «Сочи» сенсационно подняться в первую пятёрку. А 20 голов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы обеспечили ему звание лучшего бомбардира турнира. RT представляет символическую сборную сезона РПЛ.

16 мая завершился очередной розыгрыш чемпионата страны по футболу. По его итогам RT составил свою символическую сборную турнира, а также её запасную версию.

В первую попали вратарь Юрий Дюпин, защитники Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Ведран Чорлука и Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Кристиан Нобоа и Гжегож Крыховяк, фланговые нападающие Хвича Кварацхелия и Джордан Ларссон, а также центральный форвард Артём Дзюба.

Во вторую вошли Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Деян Ловрен, Илья Самошников, Оливер Абильгор, Артур Юсупов, Никола Влашич, Рифат Жемалетдинов, Сердар Азмун и Александр Соболев.

Вратари

Юрий Дюпин («Рубин») / Маринато Гилерме («Локомотив»)

Минувший сезон РПЛ на достойном уровне провели несколько вратарей. Однако лучшим из них по версии RT стал Юрий Дюпин. Голкипер и раньше регулярно спасал «Рубин», но в завершившемся розыгрыше чемпионата страны стал одним из лидеров команды и практически не допускал ошибок. Особенно важно, что сильно он провёл весеннюю часть. В 2021-м уроженец Барнаула отыграл на ноль шесть матчей национального первенства из 11 и сделал всё, чтобы казанцы пробились в еврокубки. По достоинству оценили выступление Дюпина и в сборной России. Юрий не случайно попал в расширенный состав команды на Евро-2020.

Маринато Гилерме, в отличие от коллеги, не оказался даже в расширенном списке. Это решение Станислава Черчесова вызвало вопросы у болельщиков, ведь в 2021-м натурализованный бразилец отыграл на ноль семь встреч в чемпионате. Всего в его активе 14 сухарей в 25 матчах, и это с большим отрывом лучший результат сезона. Однако вратарь дважды умудрился пропустить по пять мячей (от «Краснодара» и «Динамо») и один раз — шесть (от «Зенита»). Дюпин, напротив, надёжно смотрелся именно в ключевых противостояниях. В качестве примера можно вспомнить его яркую игру с теми же петербуржцами, «Сочи» и «Динамо». Наконец, в активе Юрия два отражённых пенальти — в играх с «Зенитом» и «Уралом», которые позволили казанцам набрать шесть очков.

Левые защитники

Дуглас Сантос («Зенит») / Илья Самошников («Рубин»)

Переходя к левым защитникам, стоить отметить, что альтернативы Дугласу Сантосу по итогам сезона не оказалось. Во-первых, бразилец был достаточно надёжен в обороне. В частности, в его активе 43 отбора. По этому показателю он поделил пятое-шестое места в лиге. Во-вторых, легионер принёс своей команде огромную пользу в атаке. С семью результативными передачами он стал лучшим ассистентом турнира наряду с Кристианом Нобоа. Вдобавок Дуглас отметился тремя голами.

Молодой россиянин Илья Самошников пока бразильцу уступает, но его прогресс невозможно не отметить. Ещё несколько лет назад он выступал на любительском уровне, а теперь дорос до сборной России и помог «Рубину» попасть в Лигу конференций. Причём всего этого футболист достиг в первом же полноценном сезоне в РПЛ. В качестве бонуса отечественный спортсмен стал лучшим в лиге по количеству успешных отборов (61).

Правые защитники

Марио Фернандес (ЦСКА) / Вячеслав Караваев («Зенит»)

На место правого защитника в символической сборной завершившегося сезона РПЛ по версии RT также по большому счёту претендовали только два исполнителя. И здесь футболист «Зенита» потерпел поражение. Вячеслав Караваев превратился в незаменимого футболиста для коллектива из Северной столицы, но всё же уступил Марио Фернандесу по целому ряду основных показателей.

Например, натурализованный бразилец в среднем за матч национального первенства совершал 1,9 отбора (у Караваева — 1,8), 2,2 перехвата (0,6) и выигрывал два верховых единоборства (0,4). Также он оказывался чуть больше вовлечён в игру ЦСКА и выполнял 48,3 передачи, 1,7 из которых — ключевые (46,2 и 0,9).

Центральные защитники

Ведран Чорлука («Локомотив»), Роман Евгеньев («Динамо») / Георгий Джикия («Спартак»), Деян Ловрен («Зенит»)

Анонсированный уход Ведрана Чорлуки из «Локомотива» станет серьёзной потерей для команды. Кажется, 35-летнему хорвату, несмотря на солидный возраст и травмы, до сих пор нет равных в РПЛ. Вот и в минувшем сезоне он сделал всё, чтобы железнодорожники поднялись на пьедестал чемпионата страны и завоевали Кубок России. 14 сухих матчей Гилерме — во многом его заслуга. Ветеран не только традиционно надёжно действовал в обороне, но и начинал большую часть атак железнодорожников.

Роман Евгеньев, как и Самошников, добился серьёзного прогресса и даже дебютировал в сборной России, а с молодёжной съездил на чемпионат Европы. Мало того, защитник вошёл в пятёрку лучших футболистов турнира по количеству перехватов (2,7), а по числу отборов (2) Роману не оказалось равных среди представителей своего амплуа.

Решение предпочесть молодого динамовца Георгию Джикии, возможно, вызовет у поклонников «Спартака» вопросы, но основной футболист сборной в целом провёл средний сезон и не вышел на принципиально новый уровень, в отличие от соотечественника, а красно-белые по количеству пропущенных мячей (37) заняли девятое место с конца. Для сравнения, у «Динамо» их 33.

Что касается Деяна Ловрена, то он игру «Зенита» не испортил, но выглядел не лучше Бранислава Ивановича. При этом подверженный травмам хорват пропустил сразу девять игр национального первенства, в том числе пять — в концовке. И Дмитрий Чистяков в целом безболезненно заменил вице-чемпиона мира.

Опорные полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит») / Оливер Абильгор («Рубин»)

Приобретение Вильмара Барриоса смело можно назвать одним из самых удачных трансферов для «Зенита» при Сергее Семаке, поскольку во всех трёх последних чемпионских титулах сине-бело-голубых есть его огромная заслуга. Вот и в минувшем сезоне петербуржцев сложно было представить без работоспособного колумбийца, который надёжно цементировал опорную зону и развязывал руки партнёрам в атаке. Показательно, что ему в команде нет равных по количеству перехватов (1,8), а по числу отборов (2,3) он уступает только Далеру Кузяеву (2,6). При этом через латиноамериканца начиналось большинство атак «Зенит». В среднем он выполнял по 59,4 передачи за игру (также лучший показатель в коллективе) с точностью 88,3%.

Нельзя не отметить и Оливера Абильгора из «Рубина», который в разрушении смотрелся не слабее Барриоса. Например, датчанину не оказалось равных в лиге по количеству перехватов (2,9). А рост 192 сантиметра позволил ему расположиться на третьем месте по числу выигранных верховых единоборств (5).

Центральные полузащитники

Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи») / Артур Юсупов («Сочи»)

Если бы год назад поклонникам «Сочи» сказали, что их команда впервые в истории попадёт в еврокубки, а Кристиан Нобоа станет одним из лучших футболистов чемпионата, они бы как минимум удивились. Однако именно это и произошло. И 36-летний эквадорец внёс огромный вклад в итоговый успех команды. В минувшем сезоне он пережил настоящую вторую молодость и побил все личные рекорды результативности. В частности, он впервые в карьере забил больше десяти мячей — 12 (пусть половина из них — с пенальти), а также с семью голевыми передачами разделил вместе с Дугласом лавры лучшего ассистента чемпионата.

Очередной сильный сезон провёл и Гжегож Крыховяк. При этом переход на позицию инсайда положительно сказался на игре поляка. В 2021-м он забил шесть мячей в РПЛ (всего — девять) и отдал три результативные передачи. В результате легионер с отрывом стал лучшим бомбардиром команды в национальном первенстве. В активе ближайшего преследователя Фёдора Смолова семь голов.

Артур Юсупов, хотя и не попал в основную сборную по версии RT, вполне заслуживает победу в номинации «неожиданное открытие сезона». Эксперты знали его как опорного полузащитника и в большей степени разрушителя, но с переводом ближе к атаке россиянин раскрылся абсолютно с другой стороны. В его активе семь забитых мячей и две голевые передачи. В списке лучших бомбардиров команды Юсупов уступил только Нобоа и Антону Заболотному (9). Показательный момент: в предыдущих сезонах РПЛ Артур никогда не отличался больше двух раз.

Атакующие полузащитники

Никола Влашич (ЦСКА), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Отсутствие Николы Влашича в основной символической сборной может показаться спорным, ведь хорват по итогам завершившегося сезона набрал 16 баллов за результативность (11 + 5) и по этому показателю стал вторым среди полузащитников, уступив только Нобоа. С другой стороны, вторую его часть футболист провёл не лучшим образом и забил лишь три мяча. Во многом спад в игре лидера послужил причиной провала ЦСКА в концовке.

А вот Рифат Жемалетдинов, напротив, резко прибавил весной с переводом на позицию атакующего полузащитника. Это решение Марко Николича помогло «Локомотиву» по-новому перестроить игру и сделать практически незаметным отсутствие травмированного Антона Миранчука. В результате весной россиянин забил три мяча, отдал пять голевых передач и не только получил вызов в сборную России, но и провёл за неё три матча, дважды попав в основной состав.

Крайние нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»), Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Джордан Ларссон и Хвича Кварацхелия внесли значительный вклад в итоговый успех своих команд и добились невероятного персонального прогресса. Швед, который проводил лишь второй сезон в России, стал одним из лидеров «Спартака» и лучшим бомбардиром команды в РПЛ с 15 голами. При этом скандинав отличался не только в матчах с аутсайдерами или середняками, но и во встречах с прямыми конкурентами — «Сочи», «Локомотивом», «Рубином», «Краснодаром» и ЦСКА.

Кварацхелия такой статистикой похвастать не может. В его активе только восемь баллов за результативность (4 + 4). Но именно через его фланг в завершившемся сезоне чемпионата страны шла большая часть атак «Рубина» (41%). Защитники зачастую ничего не могли поделать с феноменальным дриблингом футболиста. По этому показателю он является лучшим игроком турнира (3,4 попытки за матч) с серьёзным отрывом от преследователей. Зачастую останавливать его получалось лишь ценой фола и жёлтой карточки.

Центральные нападающие

Артём Дзюба («Зенит») / Сердар Азмун («Зенит»), Александр Соболев

Выбрать лучшего нападающего по итогам сезона оказалось очень непросто. Артём Дзюба и Сердар Азмун забили на двоих 39 мячей, и россиянин опередил иранца в гонке лучших бомбардиров РПЛ лишь в последний момент благодаря покеру в матче с записным аутсайдером «Тамбовом». Но нельзя не отметить невероятную форму отечественного форварда, который и в 32 года остаётся одним из лучших футболистов страны и незаменимым — для сборной.

В минувшем сезоне Дзюбу не сломал даже громкий скандал с опубликованным в соцсетях видеороликом. Напротив, после случившегося он стал только сильнее. Если до данной истории в активе форварда значилось шесть мячей в РПЛ, то после неё — 14. К тому же он лучше Азмуна действует в подыгрыше и к 20 голам добавил шесть ассистов.

При этом 20 результативных ударов в чемпионате России — по-настоящему знаменательный рубеж, который в XXI веке преодолевали до Дзюбы лишь два российских игрока — Александр Кержаков (23) и Фёдор Смолов (20). Но последний делал это в переходном сезоне-2010/11, который состоял из 44 туров.

Однако Азмун куда больше мячей забил в ворота команд, которые так или иначе вели борьбу за попадание в еврокубки: три — «Локомотиву», два — ЦСКА, два — «Сочи», один — «Ростову», один — «Динамо», один — «Спартаку», один — «Рубину» и один — «Краснодару». И тратил на гол иранец в среднем 91,53 минуты, тогда как Дзюба — 112,75.

Великолепный сезон провёл и Александр Соболев. Перейдя в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» в начале прошлого года, он сумел закрепиться в команде и сделал всё, чтобы московский клуб выкупил права на него. Первую часть минувшего розыгрыша РПЛ нападающему во многом смазала травма, зато весной он оказался неудержим — девять голов и три результативные передачи в десяти матчах. Неудивительно, что именно Александра многие рассматривают как сменщика Дзюбы в сборной. Форвард «Спартака», как и его оппонент, великолепно ведёт борьбу на втором этаже (5,4 удачные попытки — лучший показатель в лиге, у Дзюбы — 4,3), но пока ещё уступает ему в хладнокровии и игре в подыгрыше.