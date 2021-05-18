Вратарь «Рубина», плеймейкер «Сочи» и супербомбардир «Зенита»: символическая сборная минувшего сезона РПЛ по версии RT
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков / Джузеппе Маффиа / Артур Лебедев
16 мая завершился очередной розыгрыш чемпионата страны по футболу. По его итогам RT составил свою символическую сборную турнира, а также её запасную версию.
В первую попали вратарь Юрий Дюпин, защитники Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Ведран Чорлука и Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Кристиан Нобоа и Гжегож Крыховяк, фланговые нападающие Хвича Кварацхелия и Джордан Ларссон, а также центральный форвард Артём Дзюба.
Во вторую вошли Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Деян Ловрен, Илья Самошников, Оливер Абильгор, Артур Юсупов, Никола Влашич, Рифат Жемалетдинов, Сердар Азмун и Александр Соболев.
Вратари
Юрий Дюпин («Рубин») / Маринато Гилерме («Локомотив»)
Минувший сезон РПЛ на достойном уровне провели несколько вратарей. Однако лучшим из них по версии RT стал Юрий Дюпин. Голкипер и раньше регулярно спасал «Рубин», но в завершившемся розыгрыше чемпионата страны стал одним из лидеров команды и практически не допускал ошибок. Особенно важно, что сильно он провёл весеннюю часть. В 2021-м уроженец Барнаула отыграл на ноль шесть матчей национального первенства из 11 и сделал всё, чтобы казанцы пробились в еврокубки. По достоинству оценили выступление Дюпина и в сборной России. Юрий не случайно попал в расширенный состав команды на Евро-2020.
Маринато Гилерме, в отличие от коллеги, не оказался даже в расширенном списке. Это решение Станислава Черчесова вызвало вопросы у болельщиков, ведь в 2021-м натурализованный бразилец отыграл на ноль семь встреч в чемпионате. Всего в его активе 14 сухарей в 25 матчах, и это с большим отрывом лучший результат сезона. Однако вратарь дважды умудрился пропустить по пять мячей (от «Краснодара» и «Динамо») и один раз — шесть (от «Зенита»). Дюпин, напротив, надёжно смотрелся именно в ключевых противостояниях. В качестве примера можно вспомнить его яркую игру с теми же петербуржцами, «Сочи» и «Динамо». Наконец, в активе Юрия два отражённых пенальти — в играх с «Зенитом» и «Уралом», которые позволили казанцам набрать шесть очков.
Левые защитники
Дуглас Сантос («Зенит») / Илья Самошников («Рубин»)
Переходя к левым защитникам, стоить отметить, что альтернативы Дугласу Сантосу по итогам сезона не оказалось. Во-первых, бразилец был достаточно надёжен в обороне. В частности, в его активе 43 отбора. По этому показателю он поделил пятое-шестое места в лиге. Во-вторых, легионер принёс своей команде огромную пользу в атаке. С семью результативными передачами он стал лучшим ассистентом турнира наряду с Кристианом Нобоа. Вдобавок Дуглас отметился тремя голами.
Молодой россиянин Илья Самошников пока бразильцу уступает, но его прогресс невозможно не отметить. Ещё несколько лет назад он выступал на любительском уровне, а теперь дорос до сборной России и помог «Рубину» попасть в Лигу конференций. Причём всего этого футболист достиг в первом же полноценном сезоне в РПЛ. В качестве бонуса отечественный спортсмен стал лучшим в лиге по количеству успешных отборов (61).
Правые защитники
Марио Фернандес (ЦСКА) / Вячеслав Караваев («Зенит»)
На место правого защитника в символической сборной завершившегося сезона РПЛ по версии RT также по большому счёту претендовали только два исполнителя. И здесь футболист «Зенита» потерпел поражение. Вячеслав Караваев превратился в незаменимого футболиста для коллектива из Северной столицы, но всё же уступил Марио Фернандесу по целому ряду основных показателей.
Например, натурализованный бразилец в среднем за матч национального первенства совершал 1,9 отбора (у Караваева — 1,8), 2,2 перехвата (0,6) и выигрывал два верховых единоборства (0,4). Также он оказывался чуть больше вовлечён в игру ЦСКА и выполнял 48,3 передачи, 1,7 из которых — ключевые (46,2 и 0,9).
Центральные защитники
Ведран Чорлука («Локомотив»), Роман Евгеньев («Динамо») / Георгий Джикия («Спартак»), Деян Ловрен («Зенит»)
Анонсированный уход Ведрана Чорлуки из «Локомотива» станет серьёзной потерей для команды. Кажется, 35-летнему хорвату, несмотря на солидный возраст и травмы, до сих пор нет равных в РПЛ. Вот и в минувшем сезоне он сделал всё, чтобы железнодорожники поднялись на пьедестал чемпионата страны и завоевали Кубок России. 14 сухих матчей Гилерме — во многом его заслуга. Ветеран не только традиционно надёжно действовал в обороне, но и начинал большую часть атак железнодорожников.
Роман Евгеньев, как и Самошников, добился серьёзного прогресса и даже дебютировал в сборной России, а с молодёжной съездил на чемпионат Европы. Мало того, защитник вошёл в пятёрку лучших футболистов турнира по количеству перехватов (2,7), а по числу отборов (2) Роману не оказалось равных среди представителей своего амплуа.
Решение предпочесть молодого динамовца Георгию Джикии, возможно, вызовет у поклонников «Спартака» вопросы, но основной футболист сборной в целом провёл средний сезон и не вышел на принципиально новый уровень, в отличие от соотечественника, а красно-белые по количеству пропущенных мячей (37) заняли девятое место с конца. Для сравнения, у «Динамо» их 33.
Что касается Деяна Ловрена, то он игру «Зенита» не испортил, но выглядел не лучше Бранислава Ивановича. При этом подверженный травмам хорват пропустил сразу девять игр национального первенства, в том числе пять — в концовке. И Дмитрий Чистяков в целом безболезненно заменил вице-чемпиона мира.
Опорные полузащитники
Вильмар Барриос («Зенит») / Оливер Абильгор («Рубин»)
Приобретение Вильмара Барриоса смело можно назвать одним из самых удачных трансферов для «Зенита» при Сергее Семаке, поскольку во всех трёх последних чемпионских титулах сине-бело-голубых есть его огромная заслуга. Вот и в минувшем сезоне петербуржцев сложно было представить без работоспособного колумбийца, который надёжно цементировал опорную зону и развязывал руки партнёрам в атаке. Показательно, что ему в команде нет равных по количеству перехватов (1,8), а по числу отборов (2,3) он уступает только Далеру Кузяеву (2,6). При этом через латиноамериканца начиналось большинство атак «Зенит». В среднем он выполнял по 59,4 передачи за игру (также лучший показатель в коллективе) с точностью 88,3%.
Нельзя не отметить и Оливера Абильгора из «Рубина», который в разрушении смотрелся не слабее Барриоса. Например, датчанину не оказалось равных в лиге по количеству перехватов (2,9). А рост 192 сантиметра позволил ему расположиться на третьем месте по числу выигранных верховых единоборств (5).
Центральные полузащитники
Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи») / Артур Юсупов («Сочи»)
Если бы год назад поклонникам «Сочи» сказали, что их команда впервые в истории попадёт в еврокубки, а Кристиан Нобоа станет одним из лучших футболистов чемпионата, они бы как минимум удивились. Однако именно это и произошло. И 36-летний эквадорец внёс огромный вклад в итоговый успех команды. В минувшем сезоне он пережил настоящую вторую молодость и побил все личные рекорды результативности. В частности, он впервые в карьере забил больше десяти мячей — 12 (пусть половина из них — с пенальти), а также с семью голевыми передачами разделил вместе с Дугласом лавры лучшего ассистента чемпионата.
Очередной сильный сезон провёл и Гжегож Крыховяк. При этом переход на позицию инсайда положительно сказался на игре поляка. В 2021-м он забил шесть мячей в РПЛ (всего — девять) и отдал три результативные передачи. В результате легионер с отрывом стал лучшим бомбардиром команды в национальном первенстве. В активе ближайшего преследователя Фёдора Смолова семь голов.
Артур Юсупов, хотя и не попал в основную сборную по версии RT, вполне заслуживает победу в номинации «неожиданное открытие сезона». Эксперты знали его как опорного полузащитника и в большей степени разрушителя, но с переводом ближе к атаке россиянин раскрылся абсолютно с другой стороны. В его активе семь забитых мячей и две голевые передачи. В списке лучших бомбардиров команды Юсупов уступил только Нобоа и Антону Заболотному (9). Показательный момент: в предыдущих сезонах РПЛ Артур никогда не отличался больше двух раз.
Атакующие полузащитники
Никола Влашич (ЦСКА), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
Отсутствие Николы Влашича в основной символической сборной может показаться спорным, ведь хорват по итогам завершившегося сезона набрал 16 баллов за результативность (11 + 5) и по этому показателю стал вторым среди полузащитников, уступив только Нобоа. С другой стороны, вторую его часть футболист провёл не лучшим образом и забил лишь три мяча. Во многом спад в игре лидера послужил причиной провала ЦСКА в концовке.
А вот Рифат Жемалетдинов, напротив, резко прибавил весной с переводом на позицию атакующего полузащитника. Это решение Марко Николича помогло «Локомотиву» по-новому перестроить игру и сделать практически незаметным отсутствие травмированного Антона Миранчука. В результате весной россиянин забил три мяча, отдал пять голевых передач и не только получил вызов в сборную России, но и провёл за неё три матча, дважды попав в основной состав.
Крайние нападающие
Джордан Ларссон («Спартак»), Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Джордан Ларссон и Хвича Кварацхелия внесли значительный вклад в итоговый успех своих команд и добились невероятного персонального прогресса. Швед, который проводил лишь второй сезон в России, стал одним из лидеров «Спартака» и лучшим бомбардиром команды в РПЛ с 15 голами. При этом скандинав отличался не только в матчах с аутсайдерами или середняками, но и во встречах с прямыми конкурентами — «Сочи», «Локомотивом», «Рубином», «Краснодаром» и ЦСКА.
Кварацхелия такой статистикой похвастать не может. В его активе только восемь баллов за результативность (4 + 4). Но именно через его фланг в завершившемся сезоне чемпионата страны шла большая часть атак «Рубина» (41%). Защитники зачастую ничего не могли поделать с феноменальным дриблингом футболиста. По этому показателю он является лучшим игроком турнира (3,4 попытки за матч) с серьёзным отрывом от преследователей. Зачастую останавливать его получалось лишь ценой фола и жёлтой карточки.
Центральные нападающие
Артём Дзюба («Зенит») / Сердар Азмун («Зенит»), Александр Соболев
Выбрать лучшего нападающего по итогам сезона оказалось очень непросто. Артём Дзюба и Сердар Азмун забили на двоих 39 мячей, и россиянин опередил иранца в гонке лучших бомбардиров РПЛ лишь в последний момент благодаря покеру в матче с записным аутсайдером «Тамбовом». Но нельзя не отметить невероятную форму отечественного форварда, который и в 32 года остаётся одним из лучших футболистов страны и незаменимым — для сборной.
В минувшем сезоне Дзюбу не сломал даже громкий скандал с опубликованным в соцсетях видеороликом. Напротив, после случившегося он стал только сильнее. Если до данной истории в активе форварда значилось шесть мячей в РПЛ, то после неё — 14. К тому же он лучше Азмуна действует в подыгрыше и к 20 голам добавил шесть ассистов.
При этом 20 результативных ударов в чемпионате России — по-настоящему знаменательный рубеж, который в XXI веке преодолевали до Дзюбы лишь два российских игрока — Александр Кержаков (23) и Фёдор Смолов (20). Но последний делал это в переходном сезоне-2010/11, который состоял из 44 туров.
Однако Азмун куда больше мячей забил в ворота команд, которые так или иначе вели борьбу за попадание в еврокубки: три — «Локомотиву», два — ЦСКА, два — «Сочи», один — «Ростову», один — «Динамо», один — «Спартаку», один — «Рубину» и один — «Краснодару». И тратил на гол иранец в среднем 91,53 минуты, тогда как Дзюба — 112,75.
Великолепный сезон провёл и Александр Соболев. Перейдя в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» в начале прошлого года, он сумел закрепиться в команде и сделал всё, чтобы московский клуб выкупил права на него. Первую часть минувшего розыгрыша РПЛ нападающему во многом смазала травма, зато весной он оказался неудержим — девять голов и три результативные передачи в десяти матчах. Неудивительно, что именно Александра многие рассматривают как сменщика Дзюбы в сборной. Форвард «Спартака», как и его оппонент, великолепно ведёт борьбу на втором этаже (5,4 удачные попытки — лучший показатель в лиге, у Дзюбы — 4,3), но пока ещё уступает ему в хладнокровии и игре в подыгрыше.