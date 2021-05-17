Чувства к «Спартаку», трансферы «Зенита» и фанаты «Локо»: о чём говорили Тедеско, Семак и Николич по окончании сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что руководство клуба собиралось уволить его после провала в Лиге чемпионов. Кроме того, он ответил тем, кто считает, что команда может позволить себе приобрести любого футболиста. Доменико Тедеско провёл заключительную пресс-конференцию, на которой призвал европейцев лично убедиться в качестве российского футбола. В свою очередь, наставник «Локомотива» Марко Николич поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться»

Сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) подошёл к концу, и наступило время подведения итогов. Главный тренер завоевавшего третье чемпионство подряд «Зенита» Сергей Семак отметил прогресс своей команды и, в частности, улучшение игровых компонентов. При этом, по его словам, сине-бело-голубых не стоит сравнивать с мюнхенской «Баварией» или ПСЖ, которые могут приобрести практически любого футболиста.

«Наши конкуренты тоже тратят серьёзные деньги на усиление. Возможно, это не так заметно. В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что «Зенит» может кого угодно купить. Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого», — пояснил Семак в интервью «Матч ТВ».

Главной неудачей «Зенита» в сезоне-2020/21 стал провал в Лиге чемпионов, где он занял последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко. После этой неудачи появились слухи о том, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера, так как в его контракте якобы был прописан пункт о том, что команда должна пройти в еврокубковую весну.

Семак опроверг это утверждение. Он подчеркнул, что основной целью петербуржцев является попадание в Лигу чемпионов, а не выход из группы, поэтому разговор об отставке даже не шёл. Специалист отметил, что для более успешного выступления на подобном уровне команде необходимо усиление состава.

«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона. У нас недостаточно игроков того уровня, который нужен для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять это тем людям, которые хотят что-то слышать», — добавил тренер.

«Не могу быть прямее и честнее»

Тем временем в занявшем второе место и выполнившем задачу выйти в Лигу чемпионов «Спартаке» попрощались с главным тренером Доменико Тедеско. На фасаде «Открытие Арены» появилась заставка с фотографиями специалиста и надписью «Спасибо, Доменико!».

Сам немец провёл пресс-конференцию, на которой в последний раз ответил на вопросы российских журналистов. Он подвёл итог своей почти двухлетней работы в «Спартаке» и признался, что испытывает только тёплые чувства как к команде и её болельщикам, так и к России в целом.

«Меня уволили из «Шальке» во втором сезоне. Я сказал себе, что попробую не пускать новый клуб в сердце, и я потерпел поражение. Когда я принял решение приехать сюда, друзья спрашивали: «Зачем?» В Германии не смотрят РПЛ. Им нужно приехать в Москву, посетить стадионы в Краснодаре, Волгограде. У России большой потенциал. У вас много талантов. Мне нравится ваш футбол. Единственное, что могу сказать европейцам, — приезжайте сюда и посмотрите», — приводит слова Тедеско Sport24.

По словам наставника, самым памятным моментом для него стала победа «Спартака» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/20 со счётом 3:2. Кроме того, ему особо запомнился матч 29-го тура РПЛ с «Химками», после которого Тедеско в торжественной обстановке попрощался с домашней ареной и болельщиками.

Кроме того, он поблагодарил руководство и всех сотрудников клуба, коллег по тренерскому штабу и подопечных, особо выделив капитана и вице-капитана красно-белых Георгия Джикию и Романа Зобнина.

«Мне непросто далось прощание с ними. Они очень хорошие люди. Эту команду ждёт ещё много прекрасных мгновений. Я уверен, что она сможет занять первое место в чемпионате. Рад, что у нас сложились такие отношения», — признался Тедеско.

После столь тёплых слов к теперь уже бывшему наставнику обратился Зобнин.

«Спасибо за доверие, тренер!» — написал полузащитник в Instagram.

В качестве своего главного достижения на посту главного тренера красно-белых Тедеско назвал развитие сильных качеств игроков и привлечение в состав молодёжи — Павла Маслова, Наиля Умярова, Руслана Литвинова, Дмитрия Маркитесова. Он также признался, что «горд стать частью истории «Спартака» и готов вернуться в команду, если это потребуется.

«В декабре я принял решение уйти. Вы постоянно спрашиваете меня об этом. Прошло шесть месяцев, но мне задают те же вопросы. Я дал время клубу организовать всё для прихода нового тренера. Честнее и прямее я не могу быть. Я объяснил своё решение несколько раз. Для меня это действительно непросто, но решение принято», — добавил Тедеско.

В качестве преемника немца называется португальский тренер Руй Витория. По сообщению итальянских СМИ, он прибудет в Москву для подписания контракта уже в ближайшие дни. Отмечается, что договорённость будет рассчитана на три года по системе «2 + 1».

«В будущем нам нужно забрать ещё много трофеев»

Как и Семак, главный тренер «Локомотива» Марко Николич останется на своём посту в следующем сезоне, что сам он подтвердил после заключительного тура РПЛ. Подводя итоги чемпионата России, Николич поблагодарил болельщиков, которые поддержали команду в столь непростой период.

«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона. У нас всё получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И ещё я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и в будущем нам нужно забрать ещё много трофеев. Спасибо!» — цитирует специалиста пресс-служба «Локомотива».

Хотя железнодорожники уступили «Спартаку» в гонке за второе место, команда стала победителем Кубка России. Именно этот результат бывший наставник коллектива Юрий Сёмин назвал самым значимым эпизодом сезона на фоне нескольких «провальных игр».

«Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» — посетовал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

По окончании сезона железнодорожников также ожидал грустный эпизод. Ещё в марте стало известно о том, что Ведран Чорлука, ветеран команды, не раз выводивший её на поле в качестве капитана, принял решение завершить карьеру. Хорват провёл в стане красно-зелёных девять лет, за это время став чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

«Спасибо за каждую секунду на протяжении этих девяти лет. Для меня было удовольствием играть за эту замечательную команду и встретить так много феноменальных людей на этом пути. Но настало время, чтобы новые футболисты почувствовали то, что чувствовал я все эти годы», — написал Чорлука.