Дзюба рассказал, в каких видах спорта хотел бы себя попробовать

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, каким видом спорта занимался бы, кроме футбола.

«Вообще, я всегда думал, что, если бы можно было прожить несколько жизней, я бы хотел быть и бойцом UFC, и биатлонистом. В плавании хотел бы себя попробовать и в хоккее», — сказал Дзюба на YouTube-канале сборной России.

По словам нападающего, он бы хотел себя попробовать во всех видах спорта, кроме баскетбола.

«Остановимся на теннисе, UFC и хоккее», — отметил он.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл 27 матчей в Российской премьер-лиге, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее U2 отметила Дзюбу в качестве одной из звёзд Евро-2020.