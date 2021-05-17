Дзюба рассказал, в каких видах спорта хотел бы себя попробовать
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«Вообще, я всегда думал, что, если бы можно было прожить несколько жизней, я бы хотел быть и бойцом UFC, и биатлонистом. В плавании хотел бы себя попробовать и в хоккее», — сказал Дзюба на YouTube-канале сборной России.
По словам нападающего, он бы хотел себя попробовать во всех видах спорта, кроме баскетбола.
«Остановимся на теннисе, UFC и хоккее», — отметил он.
В прошедшем сезоне Дзюба провёл 27 матчей в Российской премьер-лиге, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее U2 отметила Дзюбу в качестве одной из звёзд Евро-2020.