Семак: у меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о структуре клуба.
Семак: у меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«У меня есть контакт со всеми в той или иной степени. Чем выше, тем контакта меньше. Решения по трансферам принимает совет директоров», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Также тренер ответил на вопрос, как часто у него происходит общение с председателем правления «Газпрома» Борисом Миллером.

«У меня было две встречи с Алексеем Борисовичем перед назначением. Первая носила ознакомительный характер. Вторая произошла уже в день подписания контракта. Сейчас встречи происходят нечасто, больше общаемся по телефону, после матчей делимся своими ощущениями от того, что происходит в команде», — сказал он.

Семак отметил, что у него не было задачи вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов.

«У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», — добавил он.

По итогам РПЛ сезона-2020/21 «Зенит» набрал 65 очков и занял первое место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на восемь очков.

Ранее Семак высказался о превосходстве «Зенита» над клубами РПЛ.

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