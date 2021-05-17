Семак высказался о превосходстве «Зенита» над клубами РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о превосходстве команды над конкурентами по Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак высказался о превосходстве «Зенита» над клубами РПЛ
  • Reuters

«Чемпионат России далеко не простой. Абсолютно не согласен с тем, что «Зенит» как «Бавария» в Германии и ПСЖ во Франции. Состав «Зенита» не намного сильнее, чем у конкурентов. Преимущество есть, но оно не огромное», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По итогам РПЛ сезона-2020/21 «Зенит» набрал 65 очков и занял первое место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на восемь очков.

Ранее Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».

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