Николич обратился к болельщикам «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич обратился к болельщикам команды после завершения сезона.
Николич обратился к болельщикам «Локомотива»
  • РИА Новости

«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона», — цитирует специалиста пресс-служба железнодорожников.

Он отметил, что у команды всё получается намного лучше, когда болельщики находятся за спиной команды.

«Надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать ещё много трофеев в будущем. Спасибо!» — добавил Николич.

Николич возглавляет «Локомотив» с прошлого сезона. Под его руководством красно-зелёные выиграли Кубок России, а также завоевали бронзу чемпионата страны.

Ранее Николич рассказал о состоянии форварда «Локо» Фансуа Камано, получившего травму в матче с «Уралом».

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