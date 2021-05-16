Николич обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич обратился к болельщикам команды после завершения сезона.

«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона», — цитирует специалиста пресс-служба железнодорожников.

Он отметил, что у команды всё получается намного лучше, когда болельщики находятся за спиной команды.

«Надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать ещё много трофеев в будущем. Спасибо!» — добавил Николич.

Николич возглавляет «Локомотив» с прошлого сезона. Под его руководством красно-зелёные выиграли Кубок России, а также завоевали бронзу чемпионата страны.

Ранее Николич рассказал о состоянии форварда «Локо» Фансуа Камано, получившего травму в матче с «Уралом».